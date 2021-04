Lo sviluppo di questo ambito in Italia è guidato da Agustina Clair, Head of Q-Commerce e Food Innovation. In prospettiva, nelle città dove saranno attivi più dark store la piattaforma sarà in grado di consegnare la micro-spesa in meno di 10 minuti. Questo sarà possibile grazie a un mix tra personale specializzato a preparare gli ordini, evidentemente con pochi prodotti, organizzazione del magazzino per rendere la preparazione dell’ordine semplice ed immediata, nonché una maggiore presenza territoriale capace di raggiungere più velocemente il consumatore.

“Il Quick Commerce rappresenta la terza evoluzione del commercio: consegna a domicilio non in giorni né in ore, ma in minuti, grazie alla capillarità dell’offerta. Glovo è la prima realtà a rendere disponibile un servizio del genere in Italia e vogliamo rafforzarlo grazie a nuovi investimenti, sia lato organico che lato tecnologia ed infrastrutture. Aspetti che ci permettono di seguire ed essere fautori della trasformazione delle abitudini dei consumatori” – conclude Pagliarani.

Scritto da Gigi Beltrame il 01 Apr 2021 10:13