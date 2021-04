Secondo Chris Williamson, Chief Business Economist presso IHS Markit, “a marzo, il settore manifatturiero dell’eurozona è in fortissima crescita, con la produzione e i nuovi ordini in espansione a tassi mai osservati nei quasi 24 anni di storia del PMI. Malgrado la crescita sia concentrata prevalentemente in Germania, dove nel corso del mese è stata riportata un’espansione record, la tendenza al rialzo è stata generale in tutta la regione con le aziende che hanno tratto vantaggio dall’aumento della domanda nazionale e dalla rinascita delle esportazioni. A favorire questa crescita vigorosa è stato il forte miglioramento dell’ottimismo degli ultimi mesi, con previsioni di crescita per l’attività dei prossimi mesi che ha raggiunto livelli record a febbraio e a marzo. Tale risultato non ha soltanto stimolato la propensione alla spesa ma ha anche fatto innalzare investimenti e incrementi di magazzino, poiché le aziende si stanno preparando ad una crescita ancora più forte della domanda dopo la campagna vaccinale. Il quadro attuale però è offuscato dalle interruzioni sulla catena di distribuzione, che molto probabilmente si aggraveranno ulteriormente per via del blocco sul Canale di Suez. Con la domanda che supera l’offerta, i prezzi si stanno già alzando al tasso più veloce in dieci anni, creando di conseguenza un mercato assoggettato alla volontà del venditore per parecchi beni. Mentre i fattori che stanno guidando i prezzi al rialzo sembrano essere temporanei e collegabili alla ripresa iniziale dalle restrizioni anti COVID-19, qualsiasi altra pressione al rialzo dei costi delle aziende e sui prezzi di vendita non saranno ben accetti. Detto ciò, è incoraggiante notare che la recente espansione dell’attività dell’eurozona probabilmente abbia già superato il relativo picco pre COVID-19, e che le assunzioni sono già aumentate notevolmente in quanto i produttori manifatturieri stanno cercando di aumentare la loro capacità per far fronte alla maggiore domanda”.