USA: a marzo quasi un milione di nuove assunzioni nei comparti non agricoli



Gli Stati Uniti sono decisamente molto lontani dall’Europa. Sono stati in testa a tutte o quasi le classifiche in materia di Covid, hanno subìto la tempesta di neve in Texas come non di vedeva da secoli (con il blocco della produzione di energia), hanno operato politiche di lockdown un po’ a macchia di leopardo, hanno visto la disoccupazione crescere in modo esponenziale per la chiusura di attività. Eppure adesso tutti si aspettano una crescita importante che dovrebbe anche fare da traino agli altri Paesi. Merito sicuramente dei vaccini, ma soprattutto delle politiche di stimolo messe in campo a livello governativo, che con stanziamenti ingenti hanno messo al centro del loro programma il lavoro e le aziende, specialmente quelle medie e piccole, colpite in modo drammatico dalla crisi. E 1800 miliardi di dollari, danno finalmente un inizio di speranza, almeno al di là dell’oceano, mentre l’Unione Europea si balocca con un esiguo Recovery Fund (750 mld di euro per 27 Paesi) che non vede la sua nascita ben oltre un anno l’inizio della pandemia. I numeri sull’occupazione USA sono l’esempio di come la tempestività sia fondamentale per la ripresa dell’economia.

Filippo Diodovich, senior strategist di IG Italia ha commentato: “sono dati molto forti quelli sulla creazione di posti di lavoro che hanno battuto nettamente le attese degli economisti. L’US Bureau of Labor Statistics (BLS) ha comunicato che, nel mese di marzo, nei settori non agricoli, si è registrato un aumento di 916 mila nuovi posti di lavoro, dato ben migliore rispetto alle attese del consensus (+650k). Il tasso di disoccupazione scende dal 6,2% al 6,0% (aspettative al 6,0%).