Secondo Chris Williamson, Chief Business Economist presso IHS Markit, “ad aprile il settore manifatturiero dell’eurozona è in forte crescita e per il secondo mese consecutivo il relativo PMI ha raggiunto un valore record. Gli ultimi due mesi hanno osservato una crescita della produzione e dei nuovi ordini a tassi mai superati da quando l’indagine è iniziata nel 1997, con l’espansione della domanda stimolata dalla riapertura dell’economia data dall’allentamento delle restrizioni anti Covid-19 e dalle previsioni positive per l’anno prossimo. Le difficoltà sulla catena di distribuzione stanno però raggiungendo livelli senza precedenti, e stanno causando un accumulo di ordini inevasi presso le fabbriche. La conseguenza della maggiore domanda rispetto all’offerta è l’aumento dei prezzi presso i manifatturieri, di conseguenza in incremento al tasso più veloce mai registrato dall’indagine. Una grande incertezza è data da quanto ancora queste pressioni sui prezzi continueranno, e in che misura questi aumenti per beni e servizi saranno trasferiti ai consumatori finali. Un incoraggiamento viene dal forte aumento dei livelli del personale e dall’investimento in macchinari e attrezzature segnalati dall’indagine, che suggeriscono che le aziende stanno aumentando la loro capacità per far fronte alla ripresa della domanda. Ciò dovrebbe aiutare ad equilibrare l’offerta e la domanda e a ridurre un po’ la pressione sui prezzi. Certamente questo però richiederà tempo”.

Classifica PMI Manifatturiero per Paese di aprile

- Paesi Bassi: 67.2 (valore record);

- Germania: 66.2 (flash 66.4 e minimo in 2 mesi);

- Austria: 64.7 (valore record);

- Italia: 60.7 (valore record);

- Francia: 58.9 (flash 59.2 e minimo in 2 mesi);

- Spagna: 57.7 (massimo in 256 mesi).