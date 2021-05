IHS Markit PMI Manifatturiero Italia: ad aprile crescita record



Ancora buone notizie per l’industria italiana. Secondo gli ultimi dati PMI, il settore manifatturiero ha riportato ad aprile i risultati migliori mai registrati. Il tasso di aumento della produzione è stato il terzo più elevato in quasi 23 anni di storia dell’indagine, mentre la crescita dei nuovi ordini, conseguentemente al rafforzamento della domanda da parte dei clienti e alla migliore fiducia del mercato, è risultata la più alta da aprile 2000.

I ritardi sulla fornitura di aprile però hanno continuato ad influenzare il settore. In particolare, l’effetto principale è stato quello a catena sui costi, l’inflazione dei prezzi di acquisto è infatti accelerata notevolmente ad uno dei tassi più veloci della storia dell’indagine, con le aziende campione che hanno aumentato di conseguenza i loro prezzi di vendita ad un livello record.

L’Indice destagionalizzato PMI (Purchasing Managers Index) IHS Markit del settore manifatturiero italiano – che con una sola cifra fornisce un quadro degli sviluppi delle condizioni generali del settore manifatturiero – ad aprile ha registrato 60.7, in salita da 59.8 di marzo e ha segnalato il maggiore miglioramento delle condizioni operative dall’inizio della storia dell’indagine, nel giugno del 1997. La prestazione straordinaria di aprile è attribuibile soprattutto alla crescita più veloce della produzione e dei nuovi ordini: la prima in aumento al terzo valore record su base mensile, mentre i nuovi ordini totali sono cresciuti al livello maggiore in 21 anni. Le aziende campione hanno attribuito la crescita alla migliore domanda e alla maggiore fiducia da parte dei clienti. Gli ordini esteri ad aprile sono rimasti elevati, aumentando notevolmente anche se ad un tasso leggermente più lento di quello di marzo.