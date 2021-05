Francia e Italia hanno nel frattempo indicato una crescita modesta della produzione generale del settore privato, con la Francia che ad aprile ha registrato la migliore espansione degli ultimi otto mesi. A sostenere l’espansione del settore privato complessivo dell’eurozona è stato il secondo mese consecutivo di incremento dei nuovi ordini, il più forte in oltre due anni e mezzo. L’aumento delle vendite è riferito sia al mercato nazionale che internazionale con il tasso di crescita delle commesse estere ad un livello quasi invariato rispetto al valore record assoluto di marzo. Ad aprile, con il continuo incremento dei nuovi ordini, le aziende hanno mostrato un nuovo rialzo delle commesse inevase, specialmente nel settore manifatturiero dove i ritardi di consegna di materiali hanno vincolato la produzione. Il tasso di crescita è stato peraltro il più alto in 39 mesi ed ha contribuito a spiegare il motivo per cui le aziende hanno incrementato gli organici. L’indagine di aprile ha infatti indicato un aumento dei livelli occupazionali per il terzo mese consecutivo ed al tasso più forte in due anni. L’aumento dei livelli di fiducia ha anch’esso incoraggiato le aziende a rafforzare il personale operativo. Da metà 2012, ovvero dalla prima volta in cui i dati compositi sono stati disponibili, l’indagine di aprile ha registrato il più alto ottimismo sull’attività futura. Allo stesso tempo, l’inflazione dei costi si è intensificata mostrando nei dati dell’ultima indagine il maggiore aumento delle spese operative degli ultimi dieci anni. Vista anche l’accresciuta domanda dei mercati, le aziende hanno potuto trasferire parte dell’aumento dei costi ai clienti sotto forma di prezzi di vendita maggiori. Gli ultimi dati hanno infatti mostrato il maggiore aumento dei prezzi di vendita da febbraio 2018.

Williamson: l’inflazione non sarà un problema

Secondo Chris Williamson, Chief Business Economist presso IHS Markit, “È incoraggiante osservare quanto, dai dati raccolti nell’indagine di aprile, appaia evidente che nel secondo trimestre l’eurozona uscirà dalla doppia recessione. Alla straordinaria prestazione manifatturiera, alimentata dall’impennata della domanda sia nazionale che estera visto che molte economie stanno riemergendo dalle restrizioni pandemiche, si aggiungono i segnali di un settore terziario che sta tornando in espansione. A meno che non vi siano nuove ondate di contagi provocate da nuove varianti, le restrizioni anti-Covid dovrebbero progressivamente allentarsi nei prossimi mesi, fornendo slancio all’attività economica terziaria che col trascorrere dell’estate, dovrebbe riprendere vigore. L’intensità della ripresa dipenderà ovviamente da quanto le restrizioni verranno allentate considerando che quelle relative agli spostamenti oltre confine nazionale potrebbero restare ancora per qualche tempo. Ma l’esperienza degli altri Paesi ci suggerisce che la risalita dell’attività nazionale potrebbe essere vigorosa visto che il forzato contenimento della domanda e il volume dei risparmi daranno seguito ad un’impennata degli acquisti. Se la rinascita dell’economia sta facendo aumentare le pressioni inflazionistiche, che sembrano largamente confinate al settore manifatturiero, i costi del terziario, che costituiscono un elemento chiave delle misure inflazionistiche tracciate dalla BCE, restano solo modesti”.