IHS Markit PMI composito Italia: ad aprile terzo mese consecutivo di espansione



Secondo le rilevazioni di IHS Markit, l’Indice Composito della Produzione di aprile si è posizionato su 51.2, diminuendo leggermente rispetto a 51.9 di marzo e indicando il terzo mese consecutivo di espansione dell’attività del settore privato italiano.

Dal punto di vista settoriale, l’espansione è stata sostenuta dalla robusta crescita registrata dal settore manifatturiero, che ha indicato il più forte aumento in oltre tre anni. Allo stesso tempo, l’attività del settore terziario ha segnato un forte declino. Il settore privato italiano ha registrato di nuovo un rialzo del flusso dei nuovi ordini, ad un tasso di crescita generalmente modesto.

Ad aprile, l’incremento della domanda ha avuto origine anche dai mercati internazionali, vista la sostanziale espansione del flusso delle commesse estere. Il campione intervistato ha registrato il secondo aumento mensile consecutivo del lavoro inevaso, con un’accelerazione del tasso di accumulo rispetto a marzo.

I produttori di beni hanno mostrato un aumento maggiore rispetto al terziario. L’occupazione del settore privato è rimasta pressoché invariata nel mese di aprile, con il rispettivo indice destagionalizzato posizionato su valori appena inferiori alla soglia di non cambiamento di 50.0. La creazione di posti di lavoro del manifatturiero si è mostrata in contrasto rispetto al forte declino dei dati relativi al terziario.