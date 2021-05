Le difficili condizioni di mercato e la riduzione delle necessità produttive hanno incoraggiato una nuova diminuzione degli organici. Il ritmo di contrazione di aprile è accelerato ed è stato il più forte degli ultimi tre mesi ed il campione intervistato ha citato dimissioni volontarie e pensionamenti. Dopo 13 mesi consecutivi di contrazione, il volume delle commesse inevase di inizio secondo trimestre è aumentato solo lievemente. I commenti raccolti in sede d’indagine suggeriscono che le restrizioni pandemiche e le chiusure delle attività hanno esercitato un freno sulla capacità di alcune aziende di completare gli ordini in arrivo, mentre altre hanno affermato di avere avuto regimi adeguati per ultimarli. Tornando sui prezzi, la pressione dei costi è rimasta evidente, visto il nuovo rincaro dei costi. Il campione intervistato ha indicato l’aumento del carburante e delle materie prime, ma ha anche citato le maggiori spese relative al Covid-19. Detto ciò, il tasso di inflazione è stato il più debole da gennaio e inferiore rispetto alla media di lungo termine. Le tariffe invece sono marginalmente diminuite con le aziende monitorate che hanno sottolineato gli sforzi fatti per incoraggiare le vendite applicando strategie di sconto. Concludendo, le aziende dei servizi sono rimaste largamente ottimiste sulle prospettive di produzione dei prossimi dodici mesi. La fiducia è stata alimentata dalle speranze di aumento della domanda, dalla scomparsa della pandemia da COVID-19 e dalla riuscita della campagna vaccinale.

Secondo Lewis Cooper, Economist presso la IHS Markit, “la contrazione del terziario italiano si è estesa ad inizio di questo secondo trimestre, con l’Indice principale dell’Attività Economica sceso, ad un tasso più veloce, ai minimi in tre mesi. Le condizioni della domanda sono rimaste relativamente moderate vista la persistenza delle restrizioni anti-Covid. Nel frattempo, le condizioni cupe della domanda non si sono limitate al mercato italiano, infatti è stata riportata una forte riduzione degli ordini destinati al mercato estero. Come conseguenza, le aziende ad aprile hanno di nuovo ridotto i posti di lavoro e al tasso più forte da gennaio. Guardando il lato positivo, il rialzo più rapido della produzione manifatturiera ha controbilanciato il calo dell’attività terziaria, con una crescita del settore privato che ora si è estesa a tre mesi. Anche se gli ultimi dati evidenziano timori persistenti sulle sorti del terziario, le aziende accolgono positivamente il graduale allentamento delle restrizioni anti COVID-19 e prevedono prossimi miglioramenti delle condizioni della domanda”.