Eurozona, disoccupazione: a febbraio tasso stabile all'8,3%



Secondo quanto comunicato dall’Eurostat, a febbraio 2021, il tasso di disoccupazione destagionalizzato dell'eurozona si è attestato all'8,3%, stabile rispetto a gennaio 2021 e in aumento dal 7,3% a febbraio 2020. Il tasso di disoccupazione dell'UE risulta essere del 7,5% a febbraio 2021, stabile anche rispetto a gennaio 2021 e superiore a 6,5% a febbraio 2020.

Eurostat stima che 15,953 milioni di uomini e donne nell'UE, di cui 13,571 milioni nell'area dell'euro, risultino disoccupati nel febbraio 2021. Rispetto a gennaio 2021, il numero di persone disoccupate è aumentato di 34.000 unità nell'UE e di 48.000 area dell'euro. Rispetto a febbraio 2020, la disoccupazione è aumentata di 1,922 milioni nell'UE e di 1,507 milioni nell'area dell'euro.

Per l’Italia l’Istat ha rilevato un 10,3%, in Germania il tasso si è attestato al 4,5%, in Francia alll’8,0 e in Spagna al 16,1%.

Disoccupazione giovanile

A febbraio 2021, 2,967 milioni di giovani (soggetti di età sotto i 25 anni) erano disoccupati nell'UE, di cui 2,394 milioni nell'area dell'euro. Nello stesso mese, il tasso di disoccupazione giovanile risulta essere del 17,2% nell'UE e del 17,3% nell'area dell'euro, rispetto al 17,4% in entrambe le aree nel mese precedente. Rispetto a gennaio 2021, la disoccupazione giovanile è diminuita di 34.000 unità nell'UE e di 9.000 nell'area dell'euro. Rispetto a febbraio 2020, la disoccupazione giovanile è aumentata di 230.000 unità nell'UE e di 177.000 nell'area dell'euro. Purtroppo l’Italia resta in fondo alla classifica del Paesi con un 31,6%, battura solo dalla Spagna con un 39,6%