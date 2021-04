HIS Markit PMI composito: crescita sostenuta alla fine del primo trimestre



Secondo le rilevazioni di HIS Markit, l’Indice Composito della Produzione ha registrato a marzo 51.9, in salita quindi rispetto a 51.4 di febbraio e segnalando una crescita sostenuta del settore privato italiano. L’ultima lettura è stata inoltre la più alta da luglio dello scorso anno. Settorialmente, il rialzo è stato guidato dal manifatturiero, che ha indicato il maggiore rialzo della produzione degli ultimi tre anni. Nel frattempo, i servizi hanno indicato un’altra contrazione dell’attività, anche se quest’ultima è stata lieve.

A spingere il rialzo avutosi a marzo è stata ancora una volta l’espansione dei nuovi ordini ricevuti dalle aziende italiane del settore privato. Il tasso di crescita è stato il più rapido da settembre 2018 e nel complesso moderato. La domanda di marzo è anche giunta dal mercato estero, visto l’incremento record delle commesse provenienti dal mercato internazionale.

Contemporaneamente, le aziende hanno indicato il primo incremento del lavoro inevaso da giugno 2018, ma ad un tasso complessivo lieve. Dopo il leggero aumento di febbraio, l’occupazione del settore privato di marzo è rimasta pressoché invariata, con l’indice destagionalizzato corrispettivo che ha indicato un valore appena superiore alla soglia di non cambiamento di 50.0. Volgendo lo sguardo sui prezzi, a fine terzo trimestre le pressioni inflazionistiche sono rimaste robuste,