HIS Markit PMI composito eurozona: il manifatturiero traina la crescita a marzo



Con il sostegno degli aumenti record registrati a marzo dalla produzione manifatturiera, l’economia del settore privato dell’eurozona è tornata a crescere. L’Indice IHS Markit PMI della Produzione Composita, una volta destagionalizzato, ha indicato 53.2, in salita rispetto a 48.8 e il valore più alto da luglio dello scorso anno. L’indice di marzo ha inoltre superato la precedente stima flash. Questo incremento, che è il secondo più rapido del settore privato in due anni e mezzo, ha ricevuto la spinta principale dall’impennata della produzione manifatturiera, la più forte in quasi 24 anni di storia dell’indagine. L’attività terziaria invece è di nuovo risultata in contrazione, anche se marginalmente e al tasso più lento nell’attuale sequenza di declino di sette mesi. In tutta l’eurozona si è assistito ad un generale miglioramento dell’attività, con tutte le nazioni che hanno registrato un aumento dei loro indici corrispettivi di marzo. Capofila dell’espansione è stata la Germania, dove la rinascita dell’economia manifatturiera ha fornito al Paese lo slancio necessario a raggiungere la migliore prestazione economica complessiva in poco più di tre anni.

Anche l’Irlanda ha indicato una forte espansione, seguita dalla crescita modesta dell’Italia e dal leggero rialzo della Spagna. La Francia è stata l’unica nazione a non registrare un aumento dell’attività, anche se la produzione è rimasta stabile dopo sei mesi consecutivi di declino. A dare supporto alla crescita generale dell’attività del settore privato dell’eurozona è stato l’incremento dei nuovi ordini, soprattutto in ambito manifatturiero. Nel complesso, i nuovi contratti di vendita hanno indicato l’incremento maggiore in due anni e mezzo. La domanda è inoltre aumentata nei mercati nazionali ed esteri, con questi ultimi che hanno registrato il tasso più alto di espansione in più di sei anni e mezzo di raccolta dati. L’aumento dei nuovi ordini ha incrementato il carico di lavoro, con aziende che hanno registrato il primo aumento delle commesse inevase da novembre 2018. Tale accumulo si è a sua volta riversato nel mercato del lavoro, infatti per il secondo mese consecutivo ed al tasso più alto da giugno 2019, le aziende hanno scelto di assumere personale aggiuntivo. La crescita dei posti di lavoro si è manifestata sia nell’economia manifatturiera che terziaria. La pressione dei costi si è nel frattempo intensificata, con i dati di marzo che hanno registrato il più forte rialzo delle spese operative in quasi dieci anni. I ritardi nei tempi di consegna sembra siano stati il motivo principale dell’aumento dei prezzi d’acquisto, specialmente nel manifatturiero. Le aziende sono state tuttavia in grado di trasferire parte dei costi maggiori ai clienti incrementando i prezzi di vendita. Gli ultimi dati di marzo hanno indicato un’accelerazione dell’inflazione delle tariffe, che ha raggiunto il valore più alto da inizio 2019. Concludendo, la fiducia è migliorata toccando un record in 37 mesi, vista la crescente speranza che i programmi di vaccinazione forniranno la base per un forte rilancio dell’attività nella seconda metà del 2021.