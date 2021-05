Commercio al dettaglio, Istat: a marzo +0,1% a volume su mese



Per il complesso delle vendite al dettaglio a marzo 2021 si registra una sostanziale stazionarietà congiunturale. Un dato significativo se rapportato a quello diffuso ieri da Eurostat, in cui Danimarca (+22,5%), Paesi Bassi (+8,4%), Germania e Lituania (entrambi +7,7%), hanno fatto registrare performance ben diverse. Il fatto che l’Istat rilevo un fortissimo incremento tendenziale, è più che normale, visto che riflette i livelli particolarmente depressi che avevano caratterizzato marzo 2020, primo mese di chiusura forzata di molte attività commerciali a causa dell’emergenza sanitaria, in particolare nei settori non considerati essenziali.

Ne derivano variazioni tendenziali positive eccezionalmente ampie delle vendite di beni non alimentari, con tassi di crescita mai osservati in precedenza per quasi tutti i prodotti e le varie tipologie distributive. Ma passiamo ai dati.

Secondo quanto comunicato dall’Istat, a marzo 2021 si stima una variazione congiunturale pressoché nulla per le vendite al dettaglio (-0,1% in valore e +0,1% in volume), che sintetizza una crescita per i beni alimentari (+1,9% in valore e +1,7% in volume) e un calo per i non alimentari (-1,6% in valore e -1,1% in volume).

Nel primo trimestre del 2021, in termini congiunturali, le vendite al dettaglio aumentano dello 0,2% in valore e diminuiscono dello 0,3% in volume. Quelle di beni alimentari calano dello 0,6% in valore e dello 0,4% in volume, mentre le vendite dei beni non alimentari crescono in valore (+0,9%) ma segnano una lieve flessione in volume (-0,2%).