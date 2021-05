I dati deludenti sul mondo del lavoro statunitense confermano le strategie ultra-accomodanti del presidente della FED, Jerome Powell. E’ troppo presto per iniziare le exit strategy dalle misure non convenzionali portate avanti dalla commissione operativa dell’istituto centrale. Per l’inizio del tapering ovvero delle riduzioni degli stimoli monetari (processo già iniziato da altre banche centrali come Bank of Canada e Bank of England) sarà necessario aspettare ancora.

Gli acquisti mensili della FED resteranno probabilmente a 120 miliardi di dollari in asset (Treasuries e MBS). Per il momento il mantra di Powell “è ancora troppo presto per cambiare politica monetaria, perché gli obiettivi (occupazione e inflazione) sono ancora lontani” è valido ed è confermato dai dati. L’approccio della FED rimarrà quindi “wait and see” e “data driven”. Sul fronte occupazionale l’economia statunitense non si sta surriscaldando ed è ancora lontana rispetto agli obiettivi.

Filippo A. Diodovich, senior strategist di IG Italia

Scritto da Claudio C. Gandolfo il 07 May 2021 15:31