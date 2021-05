Istat, produzione industriale: a marzo -0,1% su mese e +37,7% su anno (ma con il lockdown)



A forza di continuare a tenere le attività chiuse e con i consumi che non ripartono, è chiaro che poi alcuni indicatori non riescono a risalire come dovrebbero, in un tentativo di recupero dei danni da pandemia. E chi produce si ritrova ad avere mercati di sbocco chiusi o limitati, se non addirittura con i processi bloccati dalla carenza di componenti. Inoltre, fare il confronto con i dati del 2020, non ha molto senso, tenendo conto del lockdown generale.

In ogni caso, l’Istat trova un punto di vista ottimistico, visto che rileva come nella media del primo trimestre di quest’anno si osserva un moderato recupero congiunturale della produzione industriale: alla crescita consistente osservata a gennaio è seguita, nei due mesi successivi, una sostanziale stazionarietà. In termini tendenziali, l’indice corretto per gli effetti di calendario registra a marzo un incremento fortissimo, dovuto al confronto con i livelli eccezionalmente bassi del corrispondente mese dello scorso anno, quando furono adottate le prime misure di chiusura di diverse attività, a causa dell’emergenza sanitaria. A marzo di quest’anno il livello dell’indice destagionalizzato resta inferiore dell’1,2% rispetto al valore registrato a febbraio 2020, mese precedente l’inizio della pandemia. Ma passiamo ai dati.

Secondo l’Istat, a marzo 2021 si stima che l’indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisca dello 0,1% rispetto a febbraio. Nella media del primo trimestre il livello della produzione cresce dello 0,9% rispetto ai tre mesi precedenti.