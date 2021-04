Germania, ZEW: ad aprile sentiment economico in calo



Anche dalle parti di Berlino le cose non vanno poi così bene. Tra scandali sanitari, la difficile successione ad Angela Merkel, una incerta campagna elettorale alle porte e un’economia che risente delle chiusure causa pandemia, il momento non è facile. E infatti, l'indicatore ZEW del sentiment economico per la Germania è diminuito ad aprile 2021, scendendo a 5,9 punti una nuova lettura di 70,7 punti. Questa è la prima volta che l'indicatore ha registrato un calo da novembre 2020. Occorre dire che le aspettative sono ancora però ad un livello molto elevato. La valutazione della situazione economica in Germania è migliorata di 12,2 punti rispetto al mese precedente. L'indicatore corrispondente si attesta attualmente a -48,8 punti, raggiungendo più o meno lo stesso livello di marzo 2020.

“Gli esperti di mercati finanziari sono un po' meno euforici rispetto al mese precedente. L'indicatore ZEW del sentimento economico è, tuttavia, ancora ad un livello molto alto e la situazione attuale è valutata molto più positivamente rispetto a marzo. I timori di un lockdown più rigoroso hanno portato a un calo delle aspettative per i consumi privati. Tuttavia, le prospettive per le esportazioni sono migliori rispetto al mese precedente", ha commentato Achim Wambach, presidente di ZEW.

Il sentiment degli esperti del mercato finanziario riguardo allo sviluppo economico dell’eurozona è diminuito di 7,7 punti ad aprile, portando l'indicatore al livello attuale a 66,3 punti. L'indicatore dell'attuale situazione economica nella zona euro è salito di 4,3 punti a un livello di -65,5 punti.