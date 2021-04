Native Advertising e Content Marketing: un confronto



Non so se ci avete mai fatto caso, ma è davvero facile confondere pubblicità nativa, o native advertising, e content marketing nel momento in cui lo chiedete a qualcuno intorno a voi.

Si tratta, di fatto, di termini molto diffusi, ma non sempre usati in modo corretto. Soprattutto, non sono sinonimi perché si tratta di cose differenti.

Il problema, però, è che si tratta di un concetto che molte aziende e qualche brand confondono ancora, non comprendendo la differenza tra pubblicità nativa e content marketing.

Si tratta di elementi tattici per coinvolgere i clienti, ma lo fanno in maniera differente. Proviamo a fare chiarezza.

Native Advertising (Pubblicità nativa)

Il Native Advertising è il processo di creazione e distribuzione di annunci che si fondono con il contenuto circostante, ossia si adattano alle pagine web in cui sono posti i messaggi. Si adattano perfettamente all'esperienza utente e favoriscono il coinvolgimento. Ecco alcune statistiche che mostrano l'efficacia:

- Gli annunci nativi generano una percentuale di clic (CTR) 8,8 volte superiore rispetto agli annunci display normali, secondo MediaRadar.

- Gli annunci nativi registrano un aumento del 9% in più per l'affinità con il marchio e un aumento del 18% in più per l'intenzione di acquisto rispetto agli annunci display, secondo IPG Media Lab.