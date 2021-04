Eurostat, commercio estero: a febbraio surplus per 17,7 miliardi di euro



Eurostat ha reso noto la prima stima per i saldi commerciali per il mese di febbraio. L’Italia, nonostante tutte limitazioni imposte dalle misure contro la pandemia - non solo nel nostro Paese, ma un po’ in tutto il mondo - nei primi due mesi del 2021 ha un saldo primario di 6,1 mld tra import ed export, pur in presenza di una flessione su base annuale. Ma passiamo ai dati separati per area valutaria.

Eurozona

Secondo la prima stima di Eurostat le esportazioni di beni dell'area dell'euro verso il resto del mondo a febbraio 2021 ammontavano a 178,6 miliardi di euro, in calo del 5,5% rispetto a febbraio 2020 (188,9 miliardi di euro). Le importazioni dal resto del mondo si sono attestate a 161,0 miliardi di euro, in calo del 2,7% rispetto a febbraio 2020 (165,4 miliardi di euro). Di conseguenza, l'eurozona ha registrato un surplus di 17,7 miliardi di euro negli scambi di merci con il resto del mondo a febbraio 2021, rispetto ai +23,4 miliardi di euro a febbraio 2020. Il commercio intra-euro è salito a 164,8 miliardi di euro a febbraio 2021, in crescita dell'1,7% rispetto a febbraio 2020.

Nel periodo gennaio-febbraio 2021, le esportazioni di beni dell'area dell'euro verso il resto del mondo sono scese a 346,2 miliardi di euro (un calo del 7,2% rispetto a gennaio-febbraio 2020) e le importazioni sono scese a con gennaio-febbraio 2020). Di conseguenza l'area dell'euro ha registrato un avanzo di 28,7 miliardi di euro, rispetto ai +25,0 miliardi di euro di gennaio-febbraio 2020. Il commercio intra-area dell'euro è sceso a 319,2 miliardi di euro a gennaio-febbraio 2021, in calo del 2,7% rispetto a gennaio-febbraio 2020.