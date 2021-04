Nel resto dell’eurozona, l’aumento della produzione manifatturiera ha toccato livelli record. Il settore terziario continua a restare indietro, rispecchiando principalmente le nuove restrizioni adottate da molti stati membri per contenere i contagi da Covid-19. Ciononostante i servizi hanno riportato la prima espansione dell’attività da agosto scorso, anche se a tassi di crescita molto modesti. Dopo l’introduzione delle nuove misure restrittive adottate in Germania per contenere l’ondata virale, il ritorno all’espansione cui abbiamo assistito a marzo si è avvicinato allo stallo. D’altra parte, visto che alcune aziende mostrano di prepararsi in vista di tempi migliori, sia la Francia che il resto dell’eurozona hanno indicato i primi livelli marginali di espansione dalla scorsa estate. Altri indicatori dell’indagine hanno mostrato segnali promettenti per i mesi a venire.

La crescita dei nuovi ordini dell’eurozona ha toccato il valore più alto da settembre 2018, con alla guida il manifatturiero che ha registrato per il secondo mese consecutivo un valore record di incremento delle nuove commesse. Diversamente, il flusso degli ordini ricevuti dal terziario ha segnato la nona contrazione mensile consecutiva, avvicinandosi però sempre di più alla stabilizzazione. Viste le difficoltà delle aziende nel sostenere un tale volume di ordini, i livelli di lavoro inevaso sono aumentati per il secondo mese consecutivo, riportando un valore di crescita mai visto da gennaio 2018. Alla crescita record delle commesse in giacenza del manifatturiero si è aggiunto il primo incremento di ordini inevasi del terziario dall’inizio della pandemia.

Anche le previsioni sul futuro sono migliorate ed hanno registrato il valore più alto da metà 2012, quando cioè i dati comparabili sono stati per la prima volta disponibili. Nonostante l’ottimismo tedesco sia leggermente diminuito, è comunque rimasto vicino al record assoluto di marzo. Ad indicare un rialzo dei livelli di fiducia sono state la Francia e il resto dell’eurozona, quest’ultima in particolare ha registrato un valore senza precedenti, viste le crescenti speranze di ripresa dalla pandemia. Con l’accumulo di ordini inevasi e le migliorate previsioni future, le aziende hanno indicato il terzo mese consecutivo di crescita occupazionale, indicando il tasso più rapido di aumento degli organici da novembre 2018. Il settore manifatturiero ha registrato il maggiore incremento di posti di lavoro da febbraio 2018, mentre il terziario ha indicato valori di espansioni molto più modesti, ma anche in questo caso i maggiori da inizio pandemia.