La reputazione online: i 10 suggerimenti per la migliore gestione dell'online reputation



La gestione della reputazione online è diventato uno degli elementi di business più importanti. Infatti, fino a qualche anno fa non era una necessità per le aziende, ma poi internet è cambiato radicalmente e così sono cambiati i comportamenti degli utenti.

Pensateci, prima le imprese non li coinvolgevano e possiamo dire che la fruizione dei contenuti era sostanzialmente passiva.

Oggi le persone possono esprimere la propria opinione e lo scenario è cambiato radicalmente, perché questa opinione può influenzare le altre persone. In pratica, per fare un esempio concreto, il sito di Amazon non è un semplice catalogo come poteva essere Postal Market di qualche anno fa, una citazione dedicata ai "diversamente giovani", ma è una vetrina in cui tutti possono esprimere la propria opinione. Vale per qualsiasi tipo di eCommerce, dai viaggi alla moda, l'opinione dei clienti è diventata importante. Come se non bastasse, il perimetro non è più semplicemente il sito internet, ma i social network e, non ultimo, Google.

Essere trasparenti verso i clienti è fondamentale

Indipendentemente dalle dimensioni delle attività economiche, le persone parlano dell'azienda, dei suoi prodotti e dei suoi servizi. Ne parlano i clienti, i potenziali clienti e anche i detrattori. Commentano, scrivono post, mettono immagini sui social e via di seguito e tutto ciò ha un impatto significativo sulla reputazione dell'attività.