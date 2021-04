eCommerce: dal 1 luglio nuove regole IVA per le aziende dell’Unione Europea



L’Unione Europea ha annunciato che dal 1° luglio entrerà in vigore un nuovo sistema di regole in materia di IVA che uniformerà le procedure per le imprese di tutta l’area. Queste norme semplificano gli attuali adempimenti IVA e riducono il carico amministrativo per le imprese che effettuano vendite online transnazionali. L’eliminazione della soglia di esenzione IVA di EUR 22/10 sui beni importati nell’UE comporterà anche una maggiore parità di condizioni per le imprese comunitarie.

Le nuove regole IVA per l’eCommerce saranno introdotte a luglio in tutta l’UE, per snellire le procedure di chi vende online e garantire allo stesso tempo una maggiore parità di condizioni con le imprese online non comunitarie. Queste regole saranno particolarmente importanti per chiunque venda online o gestisca un’attività commerciale online. Il loro scopo è quello di:

- garantire che l’IVA sia versata nel Paese in cui vengono consumati i beni o forniti i servizi pagati;

- creare un regime IVA uniforme per le forniture transfrontaliere di merci e servizi;

- offrire alle imprese un sistema semplice per dichiarare e versare l’IVA dovuta nell’UE tramite lo sportello unico per l’importazione (IOSS);

- introdurre condizioni di parità tra le imprese comunitarie e non comunitarie.