Eurozona: a marzo tasso di disoccupazione all'8,1%



Secondo quanto comunicato dall’Eurostat, a marzo 2021 il tasso di disoccupazione destagionalizzato dell’eurozona si attesta all'8,1%, in calo dall'8,2% nel febbraio 2021 e in aumento dal 7,1% nel marzo 2020. Il tasso di disoccupazione dell'UE si attesta al 7,3% nel marzo 2021, anch'esso in calo dal 7,4% a febbraio 2021 e in aumento dal 6,4% di marzo 2020. Eurostat stima che 15,520 milioni di uomini e donne nell'UE, di cui 13,166 milioni nell'area dell'euro, erano disoccupati a marzo 2021. Rispetto a febbraio 2021, il numero di persone disoccupate è diminuito di 237.000 unità nell'UE e di 209.000 nell’eurozona. Rispetto a marzo 2020, la disoccupazione è aumentata di 2,019 milioni nell'UE e di 1,614 milioni nell'area dell'euro. L’Italia ha fatto registrare un 10,1%, la Germania un 4,5% e la Francia un 7.9%.

Disoccupazione giovanile

Al marzo 2021, 2,951 milioni di giovani (soggetti di età inferiore ai 25 anni) risultano disoccupati nell'UE, di cui 2,373 milioni nell'area dell'euro. Nel marzo 2021, il tasso di disoccupazione giovanile si attesta al 17,1% nell'UE e al 17,2% nell'area dell'euro, rispetto dal 17,2% e dal 17,3% rispettivamente del mese precedente. In confronto a febbraio 2021, la disoccupazione giovanile è diminuita di 14.000 unità nell'UE e di 17.000 nell'area dell'euro. Rispetto a marzo 2020, la disoccupazione giovanile è invece aumentata di 319.000 unità nell'UE e di 208.000 nell'area dell'euro.