TeamViewer nuovo sponsor del team Mercedes-AMG in Formula 1 e Formula E



Il team Mercedes-AMG Petronas Formula One e il team Mercedes-EQ Formula E annunciano una partnership strategica con TeamViewer, nuovo partner ufficiale. TeamViewer fornirà ai team soluzioni di connettività remota e un'ulteriore tecnologia all'avanguardia per migliorare le prestazioni nei prossimi cinque anni. L'azienda di software apre un nuovo segmento e avrà il marchio presente su entrambe le auto e sulle tute dei piloti. Mercedes è l'unico produttore che compete in entrambe le serie.

TeamViewer entrerà a far parte di un ecosistema high-tech che sta progettando il futuro della mobilità nel "laboratorio di sviluppo più veloce del mondo", grazie a soluzioni ibride dalle prestazioni avanzate in Formula Uno e alla tecnologia elettrica a batteria in Formula E, che troveranno la loro strada nei futuri veicoli passeggeri. Le esigenti condizioni operative a distanza, così come la natura data-driven di ogni gara di corse, dimostreranno casi d'uso che possono essere tradotti dalla pista all'ambiente industriale per i clienti di TeamViewer. Il software TeamViewer renderà i team Mercedes più efficienti, con operazioni remote ottimizzate e una migliore connettività tra i processi del team a bordo pista e alla base, in particolare in termini di supporto alla gara durante i test e le corse. TeamViewer giocherà inoltre un ruolo importante nel "viaggio" degli sport motoristici verso le emissioni nette zero, consentendo alle persone e alle aziende di monitorare efficacemente i sistemi a distanza. Consentendo il lavoro a distanza e le soluzioni IoT su più siti, la tecnologia di TeamViewer può fornire ulteriori riduzioni dell'impronta di carbonio delle squadre corse, ognuna delle quali ha ottenuto l'anno scorso lo standard di accreditamento ambientale della FIA.

Perchè la tecnologia è importante nelle gare di corse automobilistiche

"Siamo entusiasti di annunciare questa nuova partnership con TeamViewer", ha detto Toto Wolff, CEO e Team Principal del Mercedes-AMG Petronas F1 Team e responsabile di Mercedes-Benz Motorsport. "Il motorsport è un catalizzatore collaudato per la tecnologia e lo sviluppo del business, e siamo entusiasti di lavorare insieme su entrambi i fronti nei prossimi anni. È un marchio dinamico e ambizioso, e si adatta perfettamente allo spirito pionieristico di Mercedes-Benz nel motorsport. Lavorando insieme attraverso la F1 e la FE, possiamo guidare i guadagni nelle prestazioni tecnologiche, e aiuteremo a ottimizzare le operazioni a distanza per molte aziende in tutto il mondo. Oltre alle nostre ambizioni in termini di sostenibilità, siamo convinti che la crescita di aziende come TeamViewer farà una differenza significativa sulle emissioni di CO2 su una scala molto più ampia. Sono entusiasta di accoglierli nel team - e non vedo l'ora di vedere il loro marchio entrare nella scena globale con le nostre gare di Monaco a maggio".

Oliver Steil, CEO di TeamViewer: "Siamo molto orgogliosi di diventare partner ufficiale di Mercedes-Benz, uno dei marchi più iconici del motorsport. TeamViewer e Mercedes condividono gli stessi valori di performance, innovazione e ingegneria. Questa partnership è un pilastro chiave nella nostra strategia per costruire un marchio tecnologico veramente globale, creando nuove opportunità per trasferire i casi d'uso dagli sport più veloci e guidati dai dati nell'ambiente industriale dei nostri clienti. Siamo entusiasti di fornire ai team di Mercedes Formula Uno e Formula E le nostre soluzioni di connettività leader per la diagnostica e la collaborazione a distanza - rendendoli più veloci, più efficienti e più sostenibili. Unire le forze con le squadre di maggior successo nel motorsport sottolinea la nostra strategia di crescere più forte per più tempo e genera un valore aggiunto per i nostri clienti, dipendenti e azionisti".