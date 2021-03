HR e recruiting: come affrontare il cambiamento in quest'epoca post-covid

Proprio come le recensioni negative di prodotti e servizi influenzano le scelte di acquisto, le cattive esperienze di dipendenti e candidati possono condizionare le future assunzioni. Siti come Glassdoor, per esempio, offrono ai candidati insight su un'azienda, con ripercussioni che possono essere positive o negative. In alcuni casi, questo può compromettere non solo la strategia di assunzione, ma anche la reputazione dell'azienda.

L'esperienza del candidato inizia ancora prima del momento della candidatura e in tutto il processo la parola chiave è comunicazione. Individuare autentiche storie di successo nella propria azienda e metterle al centro della strategia di recruiting, non solo aiuta i candidati a capire cosa davvero significa lavorare in quella azienda, ma ne racconta in modo più profondo la storia.

2. Concentrarsi sulle giuste competenze

Per stare al passo con i cambiamenti e raggiungere gli obiettivi di business, le aziende devono adattare le competenze del personale. Secondo i dati del Cornerstone People Research Lab, lo scorso anno l'83% dei leader ha indicato come priorità lo sviluppo delle competenze, rispetto al 63% registrato negli ultimi cinque anni. Proprio per questo, nel recruiting si è passati dall'assumere in base all'esperienza all'assumere in base alle skill. Ma i recruiter devono avere un'idea chiara su quali competenze vanno acquisite, prese in prestito o sviluppate, vale a dire se è il caso di assumere, fare outsourcing o se vi è la possibilità di fare upskilling e reskilling.



L'approccio dei recruiter dovrebbe concentrarsi sulle competenze e unire la strategia di formazione con quella di recruiting. Si tratta di essere chiari su cosa si cerca nel candidato. Se il candidato ha solo il 60% delle competenze richieste ma è disposto a crescere e si adatta bene alla cultura aziendale, può essere l'azienda a fornirgli il restante 40%, una volta assunto. Pensando alla selezione con questa mentalità aperta e convincendosi che il candidato perfetto potrebbe non esistere, i recruiter avranno maggiori possibilità di trovare il candidato che cercano.

Lo stesso vale per il recruiting interno. Offrire ai dipendenti opportunità di crescita consente all'azienda di rafforzarsi. Il candidato migliore potrebbe già lavorare in azienda, ma se non gli si offrono le giuste chance di crescita, c'è il rischio che se ne vada.

3. Formazione: benefici moltiplicati da una crescita continua

I recruiter parlano spesso dell'importanza della formazione, ma dovrebbero anche metterla in pratica. I candidati cercano soprattutto datori di lavoro che si dimostrino sensibili a valori come la parità di genere, etnia ed età, la sostenibilità, il benessere. Il team di acquisizione dei talenti è il volto di un'organizzazione e deve essere in grado di parlare di questi temi per conto dell'azienda, senza trascurare la responsabilità individuale nell'affrontarli. I responsabili delle assunzioni e i recruiter devono adottare pratiche attente alla diversità, migliorare le tecniche dei colloqui e collaborare con le persone giuste. Si può imparare e potenziare tutto ciò con la giusta strategia di formazione.

4. Il ruolo della tecnologia

L'acquisizione dei talenti spesso rimane indietro rispetto alle novità tecnologiche e, secondo le stime di Deloitte, soltanto il 6% delle attività di recruiting si avvale dei processi e delle tecnologie migliori. Tuttavia, la pandemia ha costretto a digitalizzare le attività di recruiting e per l'acquisizione dei talenti non c'è momento migliore per adottare nuove tecnologie e potenziare le strategie.



È fondamentale sapere dove automatizzare e quando aggiungere un tocco umano durante il percorso del candidato. Per sfruttare al meglio la tecnologia, i recruiter devono usarla in modo intelligente. Henkel, ad esempio, ha lanciato di recente un servizio di recruiting rapido che consente ai candidati di scaricare direttamente i dati dal proprio profilo LinkedIn senza dover creare un account. Questo semplifica moltissimo il processo di candidatura nelle fasi iniziali. Se prima i candidati impiegavano non meno di 30 minuti per compilare il form di candidatura, ora la procedura richiede appena 60 secondi. Dal lancio del nuovo portale di recruiting, Henkel ha già registrato un incremento di candidature del 40%.

Al di là del processo di candidatura, si può sfruttare la tecnologia anche per supportare le assunzioni future. Cornerstone Skills Graph, un motore di ricerca delle competenze basato sull'intelligenza artificiale, è in grado di mappare le competenze di un'azienda e fornire alle HR un quadro completo del personale a livello professionale e personale. La tassonomia di skill usata in Cornerstone Skills Graph è aperta e dinamica, integra le nuove competenze che si affacciano sul mercato e ne evidenzia le tendenze, un dato importante nel processo di recruiting. In questo modo, i recruiter possono lavorare con le risorse umane per individuare lo skill gap e prendere decisioni più informate in termini di assunzioni.