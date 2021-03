Impennata di listing sull'AIM Italia nel quarto trimestre 2020

"L'ultimo trimestre del 2020 ha rappresentato un periodo molto intenso in termini di debutti su AIM: molti progetti avviati prima della pandemia si sono conclusi con successo e, elemento ancora più importante, altre IPO sono partite e si sono concluse nel contesto attuale, segno che il processo può essere gestito anche da remoto senza pregiudicare il successo dello stesso. Per questo motivo ci aspettiamo che il 2021 segua il trend degli ultimi mesi del 2020, sia su AIM che su MTA mediante il 'translisting', e metta in vetrina le aziende che si sono mostrate più resilienti alla pandemia. Questo è anche il sentiment nell'ambito della IPO Community, creata da Borsa Italiana a febbraio 2021 e a cui abbiamo deciso di aderire", ha dichiarato Manuel Coppola, Partner Audit & Assurance BDO Italia. "Inoltre, un fattore sicuramente incentivante per le imprese è il poter beneficiare del credito d'imposta pari al 50% sulle spese di consulenza per il processo di IPO che è stato confermato fino al 31 dicembre 2021".



Nel corso del 2020 il settore a capitalizzazione più alta è risultato essere quello dei «Consumer Services» che, con 158 milioni di euro su un totale di 513 milioni, rappresenta il 31% della capitalizzazione complessiva delle quotazioni avvenute durante lo scorso anno, seguito da «Technology» e «Utilities», rispettivamente con una quota pari al 28% e al 15%.

Lo studio ha, inoltre, confermato che quello tecnologico rappresenta, in uno scenario complicato e in costante evoluzione, un settore che offre importanti stimoli e opportunità: appartengono infatti al comparto 6 IPO sulle 21 totali avvenute sull'AIM ed è quindi il segmento che ha presentato il maggior numero di quotazioni.

La ripartizione settoriale nel listino AIM risulta molto eterogenea, confermando, in questo modo, la sua validità come strumento per lo sviluppo delle aziende operanti in tutti i settori produttivi.



Infine, durante lo scorso anno, in scia alle prime richieste avvenute nel 2019, diverse aziende quotate hanno avviato dei processi di reporting volti alla pubblicazione dei bilanci di sostenibilità. Questo rappresenta un percorso di maturità verso tematiche ESG che segnala come anche per il mercato AIM stia emergendo la necessità di dare una disclosure non finanziaria esaustiva, che risponda sempre più alle richieste degli investitori.