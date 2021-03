L'Industria di Marca vince la sfida della crisi

"I dati confermano la forza delle nostre industrie sul mercato interno ed internazionale", rileva Francesco Mutti, Presidente di Centromarca. "I risultati sono conseguiti grazie alla capacità di presidiare la fascia medio-alta dei beni di consumo e adottando strategie di costante upgrade qualitativo dei prodotti. L'IdM non esce ridimensionata dalla crisi del COVID-19: le imprese esportatrici hanno aumentato le quote sui mercati esteri, mentre quelle operanti soprattutto sul mercato interno hanno saputo reggere alla pressione competitiva".

Dall'indagine Centromarca prevale un'opinione favorevole riguardo alla scelta dei governi Conte e Draghi di adottare misure importanti dal lato del bilancio pubblico, anche se il 58% dei capi d'azienda considera che sarebbe stato possibile un utilizzo migliore delle risorse stanziate. Il 38% ritiene che le risorse in campo siano state insufficienti e che sarebbero serviti maggiori sostegni alle imprese e ai lavoratori in difficoltà. Il 4% ha espresso una valutazione sfavorevole riguardo a questa impostazione, esprimendo preoccupazioni per la dimensione del debito pubblico del nostro Paese.