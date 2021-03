I New York Knicks sfondano quota 5 miliardi di dollari e sono la prima franchigia NBA per valore

Tuttavia, la forza di New York come mercato sportivo, oltre ad essere i proprietari di uno degli impianti sportivi più iconici al mondo - il Madison Square Garden - ha fatto sì che il valore dei Knicks mai non sia stato più di tanto influenzato dalle sue prestazioni sul campo. Nel 2021 infatti i Knicks sono stati classificati da Forbes come la franchigia di maggior valore nella NBA per il sesto anno consecutivo. I Knicks hanno raggiunto questa impresa diventando anche la prima franchigia nella storia ad essere valutato 5 miliardi di dollari. Si tratta di in incremento del 9% rispetto al valore del 2020 di 4,6 miliardi e un aumento del 100% rispetto alla valutazione del 2015 (2,5 miliardi).

La città di New York e il Madison Square Garden rappresentano oltre il 66% della valutazione dei Knicks

Il valore attribuito a New York e la sua dimensione di mercato è di 2,3 miliardi di dollari, lo rende il più grande mercato sportivo del Nord America. Questo fattore rappresenta quasi il 46,3% della valutazione totale dei Knicks, rendendolo la sua fonte più redditizia. Anche l'impianto di gioco, il mitico Madison Square Garden - vero tempio dello sport e dello spettacolo - è un motivo importante per la valutazione globale dei Knicks, rappresentando il 20,5% del totale.



Nel 2021, il valore attribuito a Madison Square Garden è di poco superiore a un miliardo di dollari. I Knick hanno raccolto i frutti dei profondi lavori di ristrutturazione da oltre miliardo di dollari del Garden fatta dal 2011 al 2013.

L'importanza dell'impianto vale anche per i Golden State Warriors, che hanno dal 2019 lasciato la storica Oracle Arena per il nuovo e incredibile Chase Center costruito dall'altra parte della Baia di San Francisco.

I Lakers scontano il fatto di giocare ancora al vecchio Staples Center, ma da anni si parla di un nuovo impianto, che ne farà aumentare ancora il valore.

Nel periodo 2003-2021, solo i Los Angeles Lakers e i New York Knicks hanno occupato il primo posto per la valutazione delle franchigie. Il fatto che queste due squadre possano esser accostate per valore, ma non come risultati sul campo e vittorie ottenute, dimostra quanto siano importanti i fattori extra-sportivi nella valutazione.