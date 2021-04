Intelligenza Artificiale e consumo di dati: un legame a doppio filo che apre nuove esigenze di storage

c) Trasporto merci: grazie a speciali sensori, i treni possono raccogliere dati da inviare poi ad applicazioni di machine learning. Le informazioni così raccolte, una volta analizzate, vengono usate per adottare decisioni in tempo reale su come ottimizzare le prestazioni e prevedere gli interventi di manutenzione. Per esempio, il vettore merci Deutsche Bahn Cargo ha già equipaggiato 250 locomotive con un software di gestione delle prestazioni che monitora ogni aspetto, dalle prestazioni dei freni alla temperatura del motore: nel progetto pilota, stando a quanto dichiarato, è stato possibile ridurre del 25% la frequenza di fermo delle locomotive.

La crescita esponenziale dei dati: qualche numero

Di pari passo alla crescita esponenziale dei big data, viaggia l'aumento dell'importanza del ruolo giocato da IA e machine learning. Quest'anno si prevede che ogni persona genererà 1,7 megabyte in un solo secondo: proviamo a immaginare i volumi che si raggiungono moltiplicando questo numero per un'intera azienda e per tutti i clienti presenti nel relativo database. Questo scenario implica la capacità di saper approfondire i dati e interpretarne il significato, specialmente quando si tratta di comprendere il comportamento umano.



IDC prevede che i dati digitali che creiamo e consumiamo passeranno dai 40 zettabyte del 2019 a ben 175 zettabyte nel 2025. Entro il 2022, i ricavi annuali del mercato globale di big data e business analytics dovrebbero raggiungere 274,3 miliardi di dollari. È indubbio che l'Intelligenza Artificiale e la crescita dei dati sono legati a doppio filo. Ed è altrettanto indubbio che il prossimo decennio sarà caratterizzato dai dati, il che significa che il fallimento o il successo delle organizzazioni dipenderà dal modo in cui riusciranno a sfruttare tecnologie come l'IA per raccogliere, utilizzare e rendere democratica l'analisi dei dati.

Nuove tecnologie richiedono nuove infrastrutture

Per adeguarsi a questo scenario, le aziende devono disporre di un'elaborazione dei dati di livello ed efficienza superiore, che non può prescindere da un'infrastruttura adatta allo scopo e a prova di futuro, spaziando dalle CPU/GPU più recenti alle memorie di nuova generazione. L'obiettivo è, ovviamente, migliorare ulteriormente la qualità dell'interpretazione dei dati e realizzare appieno il potenziale di queste tecnologie.



Le aziende che mirano a differenziarsi dalla concorrenza dovranno in primo luogo capire come gestire e archiviare correttamente i propri dati e, da lì, come utilizzare l'IA e il machine learning per acquisire conoscenze al momento inaccessibili su clienti, concorrenti, fornitori, oltre a comportamenti di mercato capaci di incidere sulle loro performance. A questo scopo, diviene essenziale disporre di SSD veloci e affidabili, come quelli proposti da Kingston Technology, capaci di sostenere il ritmo di crescita frenetico imposto dalle applicazioni sempre più sofisticate che approdano al mercato.

Stefania Prando, Business Development Manager di Kingston Technology