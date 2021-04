Cosa ha insegnato il remote working forzato alle HR

Fortunatamente, in molte organizzazioni, i sistemi HR sono assimilati ai sistemi "core" e quindi la modernizzazione applicativa sta portando all'adozione di moderne soluzioni di HCM (Human Capital Management), principalmente erogate as-a-service.

La digitalizzazione dei processi richiede l'orchestrazione tra tutte le applicazioni e le fonti dati, al fine di fornire un'esperienza integrata al dipendente. Questo è importante in tempi normali e diventa cruciale in tempi di crisi o di grandi cambiamenti come quelli che stiamo vivendo, per poter garantire la business continuity e una positiva esperienza di ingaggio delle risorse che lavorano da remoto.

L'integrazione è una questione fondamentale perché le risorse umane possano svolgere al meglio il proprio ruolo. Ma la complessità e il costo dell'implementazione possono ostacolare i progetti che ottimizzano l'infrastruttura IT e rispondo al meglio alle nuove sfide dell'HR.



Piattaforme di integrazione a supporto dell'HR

La capacità di tracciare, consolidare e sfruttare le informazioni disponibili determinerà il successo dei progetti per il "ritorno al lavoro" e permetterà ai responsabili in azienda di misurare i rischi sia per i dipendenti sia per il business. Da una prospettiva strategica e finanziaria, l'uso di piattaforme moderne di integrazione as-a-service (iPaaS) ha senso per diverse ragioni. Vediamole insieme.

In primo luogo, una piattaforma tecnologica basata sul cloud rimuove le tradizionali barriere di costo e complessità dei progetti di integrazione e permette la sincronizzazione dei dati da più applicazioni, sia che vengano eseguite on-premise o nel cloud.

In secondo luogo, queste piattaforme sono in grado di ricevere e unificare i dati da diversi sistemi all'interno dell'azienda. Per esempio, i diversi punti di ingresso. e quindi i punti di controllo degli uffici o dei siti di produzione possono essere utilizzati per valutare in tempo reale la frequentazione degli spazi.



In terzo luogo, le soluzioni iPaaS riducono il tempo tra l'inserimento dei dati e la loro analisi. Questo permette all'azienda di monitorare i dati aziendali in tempo reale, consentendole di prendere decisioni più informate.

Infine, poiché l'iPaaS opera in uno spazio basato sul cloud, i decisori possono accedere ai dati da qualsiasi dispositivo e da qualsiasi luogo attraverso una connessione online sicura. Per i dipendenti, questo significa un'esperienza senza soluzione di continuità, dall'assunzione e l'on-boarding alla formazione sulle nuove tecnologie in remoto, tutte cose che favoriscono una maggiore produttività in uno spazio di lavoro digitale. Anche altri team, come l'IT, l'innovazione o le operations, beneficiano di una visione consolidata dei dati che supporta processi e progetti interfunzionali. Per gli stessi team HR, questo rappresenta una reale opportunità per migliorare il benessere dei dipendenti, la loro produttività e la capacità di trattenere i talenti.



Non dimentichiamoci poi l'importanza di un eventuale off-boarding con tutte le relative problematiche di compliance.

Le risorse umane hanno dovuto mostrare una capacità di cambiamento senza precedenti per modificare i processi in funzione di una crisi sanitaria prolungata, a cui nessuno era preparato. In futuro, i team HR dovranno coltivare questa capacità di adattamento, per affrontare altre eventuali emergenze o semplicemente per rispondere al meglio ai nuovi scenari sociali e tecnologici o, infine, per gestire contesti economici instabili.

Fabio Invernizzi, Sales Director, EMEA South Boomi