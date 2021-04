Brasile: l'agroalimentare Ã¨ una grande opportunitÃ  per le imprese italiane

Il Mapa ha quindi istituito il Comitato CC-Agro-COVID19, formato da 14 membri delle segreterie ministeriali, la Società di Fornitura Nazionale (Conab) e la Società Brasiliana di Ricerca Agricola (Embrapa). L'obiettivo principale del CC-Agro-COVID19, ancora attivo, è monitorare e proporre strategie per superare gli effetti della pandemia sulla produzione e fornitura agricola.

"Si tratta di una grande opportunità per le aziende italiane che dispongano di offerte tecnologiche interessanti per la filiera dell'agrobusiness, per esempio macchinari agricoli, tecnologie per l'agricoltura 4.0 e, in generale, soluzioni per contribuire a migliorare i processi di lavorazione della terra così come i processi industriali, in ambito per esempio refrigerazione, efficienza energetica, efficienza di utilizzo della materia prima", ha commentato l'Avvocato Giacomo Guarnera, Socio Fondatore di Guarnera Advogados (nella foto). "Nonostante la complessità del periodo attuale, settori come l'agroalimentare resistono nel Paese e continuano a essere attrattivi per le imprese italiane".

Scenario economico e prospettive di crescita

Considerato il più grande produttore mondiale di caffè e succo d'arancia, il secondo più grande produttore di zucchero, semi di soia in cereali, manzo e pollo e il terzo nella produzione di mais, il Brasile non è stato inferiore nei tempi del Coronavirus, come illustra il grafico.