Business Continuity: cresce il rischio di disordini politici e atti di violenza sociale

"Purtroppo il rischio di rivolte e atti di violenza potrebbe acuirsi a causa del COVID-19", afferma Michael Stone, consulente per AGCS Nord America. "Le misure che i governi hanno adottato per combattere il coronavirus hanno avuto un impatto socio-economico significativo e la frustrazione sta crescendo in molte fasce della popolazione. L'impatto è particolarmente evidente negli Stati Uniti, dove la rete di sicurezza sociale non è così ampia come altrove. La gente è preoccupata. Il lavoro, la salute e la certezza del reddito sono scomparsi. Le persone tendono a manifestare più di prima e sono più impazienti, quindi non sorprende che le dimostrazioni contro il lockdown possano diventare violente".

Secondo Reusswig, la nascita di "teorie del complotto", favorite dalla pandemia, in alcune fasce di popolazione prepara il terreno per future agitazioni che potranno avere come conseguenza anche danni materiali. Una teoria infondata che collega la tecnologia 5G al coronavirus ha portato a una serie di attacchi dolosi alle torri di telefonia mobile nel Regno Unito e in altri Paesi europei.

Crescente bisogno Business Continuity Plan

Prepararsi ai rischi di violenza politica è fondamentale, in particolare per settori esposti come la vendita al dettaglio. Durante due giorni di manifestazioni "Black Lives Matter" alla fine di maggio a Chicago, quasi tutte le vetrine di Michigan Avenue, che comprende il quartiere commerciale "Magnificent Mile", hanno subito danni.



Le imprese devono rivedere i loro Business Continuity Plan (BCP).

Di solito, questi si concentrano solo sulle catastrofi naturali, ma c'è un crescente bisogno di BCP per affrontare i disordini politici e altri tipi di interruzione d'attività come quella derivante dagli incidenti informatici. È essenziale essere dotati di procedure definite e testate, che dovrebbero concentrarsi sul personale, sui clienti e includere la comunicazione esterna ei social media.

Le aziende dovrebbero anche rivedere le loro coperture assicurative. Le polizze Property possono coprire le richieste di risarcimento per violenza politica, ma gli assicuratori offrono anche coperture dedicate per mitigare l'effetto di scioperi, rivolte e tumulti civili attraverso un mercato specializzato. "In precedenza, questa copertura era vista come una semplice estensione per i clienti e non era una preoccupazione rilevante per gli assicuratori. Ma tutto questo è cambiato a partire dal 2018, poiché sia la frequenza che la gravità di questi eventi sono aumentate in modo considerevole. Assistiamo infatti ad un interesse e una domanda crescenti per le coperture contro la violenza politica da parte delle aziende", conclude Reusswig.