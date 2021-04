Cresce solo chi Ã¨ capace di accelerare e gestire il cambiamento

"La strategia aziendale e quella tecnologica sono ormai inseparabili e la capacità di guidare il cambiamento continuo spinto da un'innovazione tecnologica esponenziale è la caratteristica principale dei leader del futuro. Abbiamo oggi un'opportunità irripetibile per trasformare questo momento cruciale in una prova di fiducia e in nuove possibilità, sfruttando la costante evoluzione tecnologica ed imprimendo una forte accelerazione del ritmo di adozione".

Accenture ha intervistato più di 6.200 leader tra responsabili di business e tecnologici e il 92% di loro dichiara che la propria azienda sta innovando con urgenza, con l'intenzione di agire entro questo anno.

Il 91% dei dirigenti concorda che per conquistare il mercato di domani è necessario definirlo con chiarezza quale sarà fin da ora.

Plasmare il futuro richiederà alle aziende di diventare protagoniste del cambiamento rispondendo a tre imperativi chiave. In primo luogo, la leadership in senso ampio richiede necessariamente una leadership tecnologica. L'era del fast follower è finita: il cambiamento è ormai uno stato permanente.



I leader di domani saranno quelli in grado di creare un modello operativo che abbia la tecnologia nel proprio DNA. In secondo luogo, i leader non dovranno aspettare la nuova normalità, ma dovranno agire costruendo nuove realtà attraverso approcci e modelli radicalmente diversi. Infine, i leader assumeranno una responsabilità più ampia come cittadini globali, progettando e applicando deliberatamente la tecnologia per creare impatti positivi ben oltre l'impresa, dando vita a un mondo più sostenibile e inclusivo.

Le cinque tendenze chiave

La Technology Vision identifica cinque tendenze chiave con le quali le aziende dovranno confrontarsi nei prossimi tre anni per accelerare e gestire il cambiamento in tutti i settori della loro attività:

- Stack Strategically: Architecting a Better Future - stanno nascendo nuovi scenari di concorrenza, in cui le aziende competono sull'architettura dei propri sistemi IT. Costruire e gestire lo stack tecnologico più competitivo significa pensare alla tecnologia in modo diverso, rendendo indistinguibili le strategie aziendali e tecnologiche. A tal proposito, l'83% dei leader concorda sul fatto che le strategie aziendali e tecnologiche della propria impresa stiano diventando inseparabili e indistinguibili.



- Mirrored World: The Power of Massive, Intelligent, Digital Twins - le aziende leader iniziano a utilizzare gemelli digitali per creare modelli viventi di intere fabbriche, catene di approvvigionamento, cicli di vita dei prodotti e altro ancora. Mettere insieme dati e intelligenza per rappresentare il mondo fisico in uno spazio digitale creerà nuove opportunità per lavorare, collaborare e innovare. Il 65% degli intervistati prevede nei prossimi tre anni un aumento degli investimenti della propria organizzazione in gemelli digitali intelligenti.

- I, Technologist: The Democratization of Technology - le persone di tutte le funzioni aziendali hanno ora a disposizione nuove e potenti capacità, e questo innesca un movimento dal basso in grado di alimentare le strategie di innovazione delle imprese. Oggi ogni dipendente può essere un innovatore, ottimizzando il proprio lavoro, risolvendo i problemi e mantenendo l'azienda al passo con le nuove e mutevoli esigenze. L'88% dei dirigenti ritiene che la democratizzazione della tecnologia stia diventando fondamentale per la capacità di stimolare l'innovazione in tutta la propria organizzazione.



- Anywhere, Everywhere: Bring Your Own Environment - il più grande cambiamento della forza lavoro a memoria d'uomo è stata, per le aziende, l'espansione dei propri confini. Le persone hanno la possibilità di replicare l'ambiente di lavoro ovunque in questo modello, i leader possono ripensare lo scopo del lavoro nei diversi luoghi e cogliere l'opportunità di reinventare la propria attività in questo nuovo mondo. A tal proposito, durante l'emergenza sanitaria, il 47% delle organizzazioni ha investito in strumenti di collaborazione digitale e il 48% in strumenti e tecnologie cloud-enabled per sostenere la loro forza lavoro da remoto.

- From Me to We: A Multiparty System's Path Through Chaos - il tracciamento dei contatti, la necessità di nuove esperienze di pagamento digitali e di nuove modalità per costruire fiducia ha messo a fuoco ciò che era stato fino ad ora lasciato incompiuto dalle aziende. I multiparty system, ovvero ecosistemi di organizzazioni interoperabili, possono aiutare le aziende a ottenere maggiore resilienza e adattabilità, creare nuovi modi per accedere al mercato e stabilire nuovi standard ecosistemici per i loro settori.



Il 90% dei dirigenti intervistati afferma che i multiparty system consentiranno di dare vita a ecosistemi di collaborazione più resilienti e adattabili per creare nuovo valore con i partner della propria organizzazione.

Dare priorità all'innovazione tecnologica in risposta a un mondo in rapida evoluzione non è mai stato così importante. Consideriamo l'industria della ristorazione: il 60% dei ristoranti indicati come "temporaneamente chiusi" su Yelp a luglio ha chiuso definitivamente l'attività a settembre.

In questo periodo caotico, Starbucks è emerso come leader, utilizzando la tecnologia per espandere la propria clientela e i canali di vendita. Ad agosto la sua app era stata scaricata da tre milioni di nuovi utenti e gli ordini da smartphone e il ritiro drive-thru sono arrivati a rappresentare il 90% delle vendite.



Con l'aumento della domanda, ha implementato un sistema di gestione dei ticket integrato, combinando gli ordini dalla sua app, UberEats e i clienti drive-thru in un unico flusso di lavoro per i baristi. Starbucks ha anche introdotto una nuova macchina per caffè espresso con sensori per monitorare la quantità di caffè erogata e prevedere la necessaria manutenzione. Questo è un esempio della tecnologia come leva fondamentale per fornire una risposta agile, resiliente e di successo al cambiamento da parte di un'azienda.