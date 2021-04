Nike vs. Adidas: strategie di successo di due colossi dello sport

La percentuale di prodotti "performance" comprende tutti gli articoli realizzati specificamente per lo sport, come scarpe da calcio, maglie da hockey e articoli simili. Tutti i prodotti classificati come "abbigliamento sportivo" fanno parte della divisione lifestyle, comprese le scarpe come le iconiche Air Force 1 di Nike e le Stan Smith di Adidas. E la divisione "Merch" comprende tutti i prodotti provenienti dal merchandising di squadre sportive e altre collaborazioni, come Ivy Park per Adidas, e Dior for Nike.

Avere accesso a questi dati consente ai retailer di comprendere meglio la crescente importanza del settore activewear e l'interesse a investire in esso. Sorge una domanda: i prodotti ad alte prestazioni sono più costosi degli articoli lifestyle?

Le scarpe performance sono meno costose delle calzature lifestyle

Secondo i rapporti finanziari di Nike e Adidas, le calzature rappresentano rispettivamente il 66% e il 57% della quota di business. Dal momento che le scarpe per elevate performance sono fatte per sport specifici e per migliorare le prestazioni atletiche, ci si aspetterebbe che questi prodotti siano più costosi delle calzature lifestyle, realizzate per lo stile quotidiano. Ma non è così.