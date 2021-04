IdentitÃ  digitale: facciamo il punto a Trusted 2021

In programma il 12 maggio in Live Streaming, l'evento prenderà il via con il Panel dal tema "Identity Governance & Administration", un confronto sul futuro di SPID e CIE e sulle modalità per migliorare l'accesso ai servizi pubblici di cittadini e imprese.

Seguirà lo Speech di Guido Scorza, Componente del Collegio L'Autorità - Garante della Privacy, su "Privacy e identità digitale: rischi e opportunità".

Al Workshop "Identity & Access Management for Today & the Future" seguirà la Tavola Rotonda che tratta il tema: "Cybersecurity, furti d'identità digitale e frodi creditizie: come difendere il mercato?", per poi fare un focus su "Sicurezza e Protezione dei dati con l'introduzione del 5G".

La mattina di lavori prosegue con le Tavole Rotonde "Data Protection, 5G e IOT per le infrastrutture zero trust e il contenimento delle minacce informatiche" e "Privileged Access Management Pluggable Authentication Model" cui seguirà lo StartUp Pitch "Flywallet: il nuovo punto di incontro tra Identità fisica e digitale".



La seconda parte della giornata prenderà il via con un focus sul mondo del travel e turismo con il Panel "Travel Pass - Viaggiatori sicuri ai tempi del coronavirus: rotte e soluzioni per i voli aerei".

A seguire il Keynote Speech "IATA Travel Pass Initiative: a global and standardized solution to validate and authenticate all country regulations regarding Covis-19 passenger travel requirements" a cura di David Rutnam, Senior Manager Industry Distribution Programs Adoption IATA.

Il focus New Mobility & Digital Insurance tratterà di "La rivoluzione della micro-mobilità elettrica e nuovi servizi assicurativi per i servizi di sharing", mentre la Tavola Rotonda eCommerce e Home Delivery fornirà un confronto su "Le nuove utenze digital dello shopping online".

Dopo lo StartUp Pitch "Elysium Tech - Facing Health Tech Challenges for Future", l'evento si concluderà con la Tavola Rotonda "Health Care- il valore dell'identità digitale del paziente nel post Covid - Quale sarà il ruolo di SPID nella costruzione del fascicolo elettronico sanitario e del libretto di vaccinazioni post pandemia?" con la partecipazione di Paolo Zilioli, Head of Business Process & Demand Management Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS.



Il programma completo di Trusted è consultabile sul sito dell'evento: https://www.ikn.it/evento/11205/trusted-2021/home