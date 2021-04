Il COVID-19 ha stimolato un'ondata di innovazione e migliorato l'esperienza dell'utente finale

- L'esperienza degli utenti finali si concentra sulla reazione alla pandemia: Il 55% delle organizzazioni ha apportato miglioramenti significativi all'esperienza utente rispetto al 73% del 2019, mentre per il 17% è addirittura eccellente.

"Le imprese capiscono che il vero test sarà nel modo in cui potranno adattarsi alla vita e al business nel 2021 e oltre", ha dichiarato Ravi Mayuram, SVP of Engineering e CTO di Couchbase (nella foto). "Le questioni di fondo che stavano impedendo la modernizzazione di uno stack digitale obsoleto sono state portate in primo piano dalla pandemia, e ora c'è un impulso ancora maggiore per accelerare la "trasformazione digitale." La consapevolezza che l'infrastruttura legacy non basterà a soddisfare le nuove esigenze delle organizzazioni in un mondo post-pandemia ha fatto pendere la bilancia a favore di nuovi investimenti in innovazione e modernizzazione".



La ricerca suggerisce che, al di là della pandemia, le aziende stanno ancora faticando a raggiungere i loro obiettivi di trasformazione digitale. La necessità di deviare le risorse in risposta al COVID-19 è stato il fattore più comune che ha impedito di perseguire nuovi progetti di digital transformation (che ha interessato il 31% delle organizzazioni), o che ne ha causato il fallimento, i ritardi o il ridimensionamento (che ha interessato il 29%).

Tuttavia, un numero maggiore di imprese è stato impossibilitato a portare avanti i progetti, o ne ha subito l'interruzione, per motivi che non hanno nulla a che fare con la pandemia.

Tra cui:

- Sfide tecnologiche: Il 55% delle aziende non ha potuto perseguire un progetto di trasformazione digitale per ragioni diverse dal COVID-19, tra cui la complessità di implementazione delle tecnologie (sperimentata dal 31%), la dipendenza da tecnologie legacy che non potevano soddisfare i nuovi requisiti digitali (28%) e la mancanza di risorse o fondi (25%)



- Il 50% delle organizzazioni ha subito interruzioni di progetto come fallimenti, ritardi o ridimensionamenti per motivi non legati a COVID-19, tra cui la complessità dell'implementazione di nuove tecnologie (24%), la mancanza di risorse o fondi (22%) e la dipendenza da tecnologie legacy (20%).

I progetti interrotti non hanno solo un costo finanziario, ma possono avere un effetto significativo sulla strategia aziendale, tanto che il 72% delle organizzazioni ha dovuto rimandare i propri obiettivi strategici o addirittura azzerarli completamente.