Economie avanzate: manca una prospettiva di una ripresa di lungo termine

Per realizzare una dinamica di ripresa sostenibile, inclusiva e attenta alle problematiche legate al cambiamento climatico, i governi dovrebbero privilegiare politiche mirate a ridurre urgentemente i livelli di CO2 e a realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU (SDG) anziché concentrarsi su metriche sorpassate come la crescita del PIL.

Manteniamo un posizionamento prudente

Coerentemente con il nostro approccio basato sui fondamentali, manteniamo una asset allocation prudente rimanendo sottopesati sulle azioni e confermiamo un posizionamento neutro sulle obbligazioni.

Riteniamo che le valutazioni attuali non riflettano adeguatamente i fondamentali sottostanti e presumiamo che le banche centrali non potranno gonfiare il valore degli asset finanziari all'infinito.

Privilegiamo i titoli di qualità elevata poiché gli effetti negativi del crollo dell'attività economica dovrebbero concretizzarsi appena verranno revocate le misure di sostegno varate per fronteggiare l'emergenza.

Mercati emergenti: pronti a riparare la nave nel mezzo della tempesta COVID-19

Sullo sfondo di una maggiore mobilità e delle ricadute positive provenienti in particolare dagli Stati Uniti e dalla Cina, prevediamo un miglioramento del momentum nei mercati emergenti per i trimestri a venire.



Il primo trimestre 2021 mostra già i primi segnali della ripresa, anche se nei mercati emergenti le divergenze restano significative. Le differenze tra le politiche di sostegno alle popolazioni sono considerevoli, con un'indesiderata battuta d'arresto nel contrasto alla povertà e nelle politiche di sicurezza alimentare, soprattutto nei paesi a basso reddito.

Altre differenze riguardano le azioni di contrasto al virus e la disponibilità dei vaccini.

Le vaccinazioni sono iniziate in quasi tutti i paesi emergenti, ma il ritmo delle campagne varia considerevolmente da un paese all'altro, senza contare inoltre che le vaccinazioni vanno decisamente più a rilento nei paesi a basso reddito. Negli ultimi mesi è emerso con evidenza che nella corsa ad accaparrarsi i vaccini, i paesi più poveri sono spesso anche i più svantaggiati.

Pertanto, relativamente ai mercati emergenti, il problema più urgente è riuscire a mantenere le misure di stimolo finché il virus non sarà sotto controllo. I costi per i governi non fanno che aumentare e le sperequazioni crescono.



Per questo motivo sono necessari più contributi per ricominciare a costruire un'economia più sostenibile.

Partecipare agli investimenti a impatto sociale, che orientano l'allocazione dei capitali verso le attività produttive, come la costruzione di strutture, lo sviluppo del capitale umano e delle tecnologie digitali attraverso la condivisione delle informazioni e delle conoscenze, e i finanziamenti possono contribuire ad accelerare il ritmo della ripresa.