Real estate in Europa: nel 2021 i vari segmenti di mercato avranno andamenti diversi

Il momentum dovrebbe essere differente nei principali quattro settori dell'immobiliare.

La domanda di immobili in affitto dovrebbe rimanere solida, mentre l'attività di costruzione è stata interrotta in diversi Paesi, ritardando l'arrivo sul mercato di nuovi beni.

Le periferie vicine ai centri urbani dovrebbero offrire un maggiore potenziale e il trend della domanda a favore di beni di più grandi dimensioni dovrebbe andare avanti. I prezzi dovrebbero in generale continuare la propria crescita, o riprenderla, ma seguendo un ritmo più contenuto. A livello nazionale, ci aspettiamo tassi di crescita più elevati soprattutto in Germania e nei Paesi Bassi, con anche il mercato britannico che potrebbe sorprendere al rialzo.

La domanda di uffici, congiuntamente al loro prezzo, è destinata ad aumentare insieme alle previsioni di un miglioramento economico.



I cambiamenti strutturali nella domanda, in particolare a causa delle possibilità di lavoro a distanza dimostrate nell'ultimo anno, e la potenziale regolamentazione che potrebbe seguire la pandemia potrebbero favorire gli asset di maggior qualità e meglio attrezzati.

Le posizioni più centrali dovrebbero continuare ad attrarre, ma il potenziale di rialzo dei prezzi sarebbe anche più alto nelle periferie vicine ben servite. Questi aumenti di prezzo rimarrebbero comunque contenuti. La situazione dovrebbe essere più favorevole nel Regno Unito, in Svizzera e in Francia rispetto alla Germania, ai Paesi Bassi o, soprattutto, in Italia.

Dopo le difficoltà del 2020, il settore del commercio al dettaglio dovrebbe continuare a non avere un outlook eccellente, ma ulteriori diminuzioni dei prezzi sembrano improbabili. Le opportunità potrebbero iniziare a manifestarsi di nuovo, in particolare tra gli spazi che beneficiano dell'attrazione di attività, infrastrutture e servizi che richiedono ai clienti e agli utenti la presenza di persona, o dove le società di leasing offrono questo tipo di capacità di attrazione. La situazione potrebbe essere più rosea in Svizzera.



Il settore industriale e logistico dovrebbe continuare a crescere in maniera evidente anche nel 2021, anche se il ritmo dell'aumento dei prezzi potrebbe essere meno impressionante di quello registrato l'anno scorso. L'intero settore dovrebbe trarre vantaggio dalla volontà di rafforzare il controllo delle catene di approvvigionamento e distribuzione in Europa. In particolare, i segmenti immobiliari dell'industria leggera e della logistica urbana continuerebbero a beneficiare della tendenza a favore dell'eCommerce. La crescita più forte dovrebbe continuare a registrarsi in Germania e nei Paesi Bassi, mentre nel Regno Unito questo settore potrebbe riservare buone sorprese.