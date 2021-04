PerchÃ¨ il reskilling Ã¨ necessario per gli over 40 (e non solo)

Le aziende, quindi, devono necessariamente correre ai ripari e mappare le competenze che hanno al loro interno, avviare campagne di recruiting nel caso fosse necessario ricoprire determinati ruoli e, soprattutto, adeguare nel più breve tempo possibile, le competenze dei loro team.

Non è solo una questione legata alla tecnologia, ma è soprattutto una questione di valorizzazione delle risorse umane (HR)".

La parola chiave è reskilling

Il mondo del lavoro, soprattutto nell'ultimo anno, è notevolmente cambiato e anche i professionisti hanno necessariamente dovuto evolversi per adeguarsi ad un contesto sempre meno stabile.

Le aziende sono costrette (e lo saranno sempre più in futuro) a valutare le competenze delle risorse già presenti in azienda e fare in modo che queste siano allineate con le esigenze di business.

"Spesso - aggiunge Contardi - il vero problema è legato alle soft skills, ovvero alla capacità di adattarsi al cambiamento e di muoversi efficacemente all'interno del nuovo modo di lavorare. La tecnologia, lo abbiamo visto in questo ultimo anno segnato dall'emergenza COVID-19, ha un duplice ruolo: è certamente un alleato (pensiamo alla possibilità di continuare a lavorare da remoto nonostante le chiusure), ma richiede anche un aumento di competenze per poter sfruttare al meglio le potenzialità e le opportunità che offre.



I professionisti over 40 sono, probabilmente, quelli che hanno maggiori difficoltà nel ricollocarsi, perché si trovano in un periodo molto particolare della loro carriera. Ci troviamo di fronte a tantissimi candidati che dopo un anno di sacrifici e di lavoro a distanza si stanno ponendo la domanda se quello che fanno è davvero quello che potranno fare per i prossimi 20 o 30 anni. Sono professionisti, spesso molto qualificati in uno specifico campo, che nel breve dovranno per forza di cose riconvertirsi per restare al passo con le nuove professioni soprattutto in campo informatico e tecnologico".