PMI: come internazionalizzarsi con l'eCommerce

Preparazione e cultura digitale quindi sono le leve che possono far decollare il nostro Made in Italy online.

Ma quali sono le caratteristiche tecniche che permettono a un eCommerce di internazionalizzarsi? "La regola d'oro è essere pronti, non esiste crossborder se non pensiamo prima che il nostro store digitale deve avere necessariamente 3 funzioni:

- essere multilingua: non solo usabilità, ma comprensibilità delle descrizioni dei prodotti, delle regole di reso e rimborsi, rendono più sicuro l'ambiente per il consumatore digitale;

- contemplare tutti i sistemi di tassazione: importantissimo soprattutto per vendere ad esempio negli Stati Uniti e in Paesi con norme commerciali molto diverse dalle nostre;

- essere multivaluta: non è solo questione di praticità ma soprattutto di sicurezza per gli utenti che sentono di essere garantiti".



Ma non è tutto. Se l'Italia pur avendo know how e prodotti di eccellenza, si pensi a settori come moda e agroalimentare, ancora stenta a vincere la sfida dell'export digitale è perché il nostro paese sconta un importante gap di cultura digitale.

"La pandemia sotto il profilo della digitalizzazione ha fatto compiere al Paese in un solo anno un salto di 5 anni", prosegue Meda, "ma oggi è necessario mettere a sistema questa accelerazione".

E secondo il manager ecco quali sono i passi da compiere: "pensare all'eCommerce come una filiera: tecnologie, logistica, delivery, dobbiamo creare campioni europei, lavorare in collaborazione non in competizione, evitare l'omologazione con i grandi player globali, che sono sicuramente i grandi sfidanti, ma per un terreno segmentato come l'Europa, conviene giocare sulla specificità dei territori e delle nicchie di mercato. Infine, è necessario un approccio che privilegi ricerca e sviluppo: il settore è nuovo, ha potenzialità inesplorate, siamo appena all'inizio e ci vuole elasticità nell'affrontare nuovi progetti".