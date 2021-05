Ritorna l'evento RPA & Intelligence Automation

La nuova edizione sarà un'opportunità per conoscere le nuove strategie messe in atto dai settori Banking. TelCo, Insurance, Retail ed Energy con la presentazione di 13 Case Study che trattano percorsi vincenti in ottica Intelligence Automation e la presenza di autorevoli esperti, tra cui due Top Manager internazionali: Prateek Kapoor, Director Innovation & Automation COE AON, e Carsten Langhammer, Head od Coe RPA Gothaer.

L'evento propone, inoltre, nuovi contenuti come Business Intelligence Evoluta, DevOps, AI Tech Tools, Workforce del futuro, oltre a un confronto costante con i relatori grazie alla piattaforma digitale.

"In occasione di RPA saranno presentati 14 nuovi Case Study, che rappresentano un'opportunità per scoprire le strategie messe in atto dai settori Banking, Telco, Insurance, Retail, Energy e per portare a casa tangibili takeaway su percorsi vincenti in ottica di Intelligent Automation.



Inoltre, l'evento diventa più internazionale grazie alla presenza di due top manager stranieri, dei settori bancario e assicurativo, che forniranno un focus sulle tecnologie più rilevanti.

Infine, proponiamo sempre maggiori contenuti, di estrema attualità - come: Business Intelligence Evoluta, DevOps, AI Tech Tools, Workforce del futuro? - per presentare le migliori idee, strumenti e competenze tecnologiche dei nostri partner leader dell'automazione", afferma Laura Ghisleri, Content & Networking Director IKN Italy.

L'evento è pensato come punto di incontro delle seguenti figure aziendali: Chief Information Officer, Chief Operation Officer, CFO, Responsabile Amministrazione, Head of Innovation, Responsabile Automazione, Head of Robotic Process Automation dei settori Bancario & Assicurativo, TLC & Media, Energy & Utilities, Manifatturiero, Food & Beverage, Farmaceutico, Trasporti.



Il programma completo di RPA & Intelligence Automation è consultabile sul sito dell'evento: https://www.ikn.it/evento/11167/rpa-intelligent-automation-2021/home