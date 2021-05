Il remote working ha cambiato il ruolo dei CIO e dei loro team

Massimo Arioli (Dynabook): la diffusione del lavoro da remoto ha messo i team IT di fronte a nuove sfide per gestire ecosistemi ibridi così come garantire connettività e sicurezza

Nell'ultimo decennio la tecnologia è stata protagonista di grandi cambiamenti e allo stesso modo i CIO ed i team IT: l'IT rimane una parte essenziale in qualsiasi azienda ma i dipendenti oggi sono dotati di tecnologie più connesse che mai. Di conseguenza, il ruolo tradizionale dei team informatici è stato ridefinito per rispettare le esigenze di un mondo digitalizzato.

Secondo Dynabook, questa è stata la tendenza fino a quando non è scoppiata la pandemia da COVID-19. La maggior parte delle aziende era, infatti, equipaggiata per supportare un numero ridotto di lavoratori da remoto e solo in pochi avevano previsto il successivo aumento dei dipendenti in remote working, concetto allargato di home working. Infatti, in questo lungo periodo, non tutti si sono collegati dalla propria abitazione, ma magari da case al mare o in montagna. Durante la pandemia, i team IT hanno dovuto sostenere un flusso considerevole di richieste di supporto da parte degli utenti e le aziende hanno dovuto fare ancora più affidamento sui dipartimenti informatici. Ma quali sono le nuove sfide che i team IT devono affrontare?

Gestire un ecosistema IT ibrido

La distanza sociale rimane in vigore, quindi i dipendenti non potranno tornare in ufficio nell'immediato futuro. Inoltre, avendo vissuto in prima persona i vantaggi del remote working durante la pandemia, alcune aziende hanno deciso di permettere al proprio staff di lavorare da remoto a tempo pieno.