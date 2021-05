Automotive: l'ibrido-elettrico piace sempre di piÃ¹

Diversamente dalla media globale, gli italiani rivelano uno spiccato interesse anche per le stazioni di ricarica pubbliche (46%), a conferma della necessità di nuovi investimenti per potenziare l'infrastruttura nazionale.

Connettività e nuove tecnologie: cresce l'interesse, ma il prezzo rimane determinante

"Nel corso degli ultimi anni, i sistemi di connettività a bordo dei veicoli hanno registrato una forte accelerazione in termini di sofisticazione, integrazione e potenzialità di sviluppo. Ma questa evoluzione tecnologica non sembra convincere pienamente i consumatori a livello internazionale.

La quota di coloro che considerano positiva una maggiore connettività a bordo dei veicoli risulta anzi in calo nella quasi totalità dei mercati occidentali, come Stati Uniti, UK, Francia e Germania. Gli italiani si muovono però in controtendenza, rivelando una notevole apertura nei confronti delle nuove tecnologie", prosegue Barbieri.



In Italia, infatti, il 71% dei consumatori si dice favorevole all'idea di veicoli sempre più connessi, segnando una netta differenza rispetto agli altri mercati occidentali, come Stati Uniti (da 46% a 44%), UK (da 49% a 37%), Francia (da 42% a 36%) e Germania (da 36% a 33%). Inoltre, meno di un italiano su due si dichiara preoccupato all'idea di potenziali attacchi informatici tali da mettere a rischio la sicurezza del veicolo e dei suoi passeggeri, la percentuale più bassa a livello mondiale.

Ancora una volta, però, il prezzo rimane una discriminante fondamentale: solo una quota minoritaria di rispondenti sarebbe disposta a pagare un premium price (400 euro o superiore) per usufruire di tecnologie avanzate per l'autonomia (45%), la sicurezza (38%) o la connettività (28%) del veicolo, percepite sempre meno come optional e sempre più come standard a bordo dei nuovi modelli.



Sia in Italia che all'estero, le tecnologie più apprezzate sono quelle relative alla sicurezza del veicolo, come i sistemi automatici per le frenate di emergenza (83%), gli avvisi di scostamento dalla corsia di marcia (66%) e i rilevatori di punti ciechi della visuale (66%).

La concessionaria ha ancora un ruolo centrale per i consumatori italiani

Nonostante l'accelerazione nello sviluppo del canale online indotto dall'emergenza sanitaria, lo studio Deloitte rivela che per quasi 8 italiani su 10 il ruolo delle concessionarie continuerà ad essere centrale, mentre solo il 14% sceglierebbe di acquistare un'auto online.

Continia Barbieri: "fra le principali ragioni alla base di questa preferenza per il canale fisico tradizionale nel settore Automotive, gli italiani citano anzitutto fattori come la possibilità di osservare, esaminare e toccare con mano il veicolo prima dell'acquisto, seguita dalla possibilità di effettuare un test-drive e di negoziare personalmente il prezzo finale. Inoltre, l'importanza dei dealer come punto di contatto essenziale fra brand e cliente è confermata dal fatto che, anche fra coloro che vorrebbero acquistare un'auto online, il sito della concessionaria sarebbe comunque il canale preferenziale a cui si rivolgerebbero. Infine, quando si tratta di valutare il grado di fiducia riposto dai consumatori durante il proprio customer journey, è sempre la concessionaria ad emergere come player in grado di intercettare le maggiori preferenze ed instaurare il legame di fidelizzazione più forte con il cliente finale".



Non è un caso che due terzi degli italiani dichiarino di riporre il maggior grado di fiducia nella concessionaria specializzata per la vendita (40%) o la manutenzione (27%) del veicolo. Meno di un quinto (17%) cita invece la relazione diretta con il brand o la casa produttrice.

L'impatto del COVID-19 sulle abitudini di acquisto degli italiani

Il nuovo scenario post-Covid ha influenzato le prospettive e le intenzioni di investimento future: in Italia, circa un terzo dei rispondenti rimanderà l'acquisto del veicolo a tempi di maggiore sicurezza economica, mentre questo dato risulta sensibilmente più basso negli altri mercati europei dove prevale maggiore ottimismo (UK: 20%; Francia: 17%; Germania: 14%).

Quasi un italiano su due afferma che si orienterà su un modello più economico di quanto previsto in origine.

Inoltre, il 60% degli intervistati dichiara di aver speso almeno un'ora per raccogliere informazioni e confrontare le diverse soluzioni di finanziamento del veicolo.



L'importanza del prezzo è confermata dal fatto che la quasi totalità degli italiani sarebbe interessata a un servizio di manutenzione in cui il veicolo viene prelevato direttamente a domicilio (o presso il luogo di lavoro) ma, nella maggior parte dei casi, soltanto a condizione che il servizio sia gratuito. Infine, la flessibilità dei servizi in abbonamento rimane strettamente legata alla convenienza economica: quasi il 40% si aspetta di poter usufruirne in modo gratuito (27%) o addirittura tramite uno sconto (12%) rispetto all'acquisto di un veicolo di proprietà.