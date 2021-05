SostenibilitÃ : manager alle prese con tagli e difficoltÃ  di attuazione dei piani

La survey è stata discussa durante il SAP Sustainability Summit, tenutosi in virtuale a fine aprile, ed è stata un'occasione per verificare come le aziende stanno riducendo il loro impatto ambientale e gestendo in modo produttivo risorse limitate, indirizzando e rendicontando le loro attività in modo olistico.

Sulla base delle risposte di oltre 7.400 responsabili aziendali di 19 paesi (tra cui l'Italia) e 16 settori, l'analisi ha rilevato che:

a) La ragione di fondo che spinge un'azienda a investire in progetti per la tutela dell'ambiente per il 29% degli intervistati risiede nelle normative che regolano il proprio settore, per il 27% nella crescente approvazione del mercato verso il proprio brand e infine per il 26% del campione nei rischi sulla reputazione aziendale (in caso di immobilismo).

b) Alla domanda "quali forze motivano la tua azienda ad agire per migliorare l'ambiente" la prima risposta è stata l'impegno dei CEO e dei Consigli di Amministrazione, la seconda i regolamenti governativi. E la terza, subito a ridosso, i ricavi e la crescita dei profitti, a dimostrazione che le azioni ambientali sono influenzate da pressioni sia interne che esterne.