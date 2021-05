I fattori indispensabili per una strategia end-to-end vincente per il B2B e il B2C

La percentuale di chiusura contratti si modifica sensibilmente in base a quando vengono richiamati i lead: secondo l'osservatorio di Across, dopo dieci minuti le possibilità aumentano del 500%, dopo un'ora del +100%, mentre dopo un giorno del +10%.

Il dato può sembrare ovvio, ma funge da base per capire tutti i processi successivi: ossia come ottimizzare al meglio le attività nel corso di quegli importantissimi 10 minuti.

3. Considerare le differenze tra il B2B e il B2C

Universalmente, la comunicazione B2B è considerata particolarmente "ostica" e il motivo sta nella difficoltà di raggiungere il target. Questo non deve spaventare perché i modi per pensare una strategia B2B efficace ci sono. Oltre ai network dedicati (basti pensare a Linkedin e alla sua affermazione nel corso degli anni), la comunicazione B2B ha sviluppato linguaggi e meccanismi propri. È importante sottolineare che la comunicazione B2B include anche quella B2C, in quanto si rivolge sempre ad un'azienda ma, al contempo, anche ai singoli individui che la compongono. Viceversa non si può dire la stessa cosa, motivo per cui la comunicazione B2C risulta meno vincolata e quindi per certi aspetti più facile da veicolare.