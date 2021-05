Change management: il networking Ã¨ una delle chiavi piÃ¹ importanti

Change management: il networking è una delle chiavi più importanti

Il vero successo si ha quando si fa squadra, tra imprese diverse, tra professionisti e tra dipendenti di una stessa azienda

La pandemia ha cambiato radicalmente anche il nostro modo di entrare in relazione con le persone a livello professionale. E' diventato molto difficile, soprattutto nell'ultimo anno, entrare in relazione con potenziali nuovi clienti o partner. Ma anche in epoca di distanziamento sociale, il networking è fondamentale e non può, in nessun caso, essere trascurato o considerato un'attività da fare nei ritagli di tempo.

"Le sfide degli ultimi anni, tra industria 4.0, digital transformation e soprattutto pandemia da COVID-19 - afferma Joelle Gallesi, Managing Director di Hunters Group (nella foto), società di ricerca e selezione di personale qualificato - hanno portato tutte le aziende a riflettere seriamente sull'organizzazione lavorativa e sulla necessità di introdurre azioni di change management.