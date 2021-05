La digitalizzazione italiana passa dalla banda larga. Sicuri sicuri? - Punte e a capo - @gigibeltrame

Se il sito è il primo elemento per la digitalizzazione e il "contatto con il pubblico", la questione non è banale.

Molte Amministrazioni pubbliche, soprattutto quelle locali, hanno un sito internet che è poco più che cosmetico, diverse non ce l'hanno.

Eppure queste aziende e queste PA sono raggiunte dalla banda larga nel 91% dei casi da un'indagine dell'Università di Genova.

Quindi, avere la banda larga non è esattamente un sinonimo di digitalizzazione.

Certo, va ammesso, che senza la banda larga non si possono costruire i servizi digitali, ma il discorso sarebbe diverso.

Abbiamo capito, quindi, che non è una questione di diponibilità di internet, ma di capacità di sfruttare gli strumenti.

Anche questo sarebbe un caso complesso, nel senso che un'azienda potrebbe disporre degli strumenti migliori, dalla banda larga o larghissima ai software più avanzati, nonché agli account sui social per entrare in contatto con i clienti, ma se poi fa tutto questo male, non abbiamo indicatori seri.