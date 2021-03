Attenzione agli artigli del dragone

Non si sono fatte attendere infatti le rappresaglie cinesi di fronte alle sanzioni europee innescate dalle violazioni dei diritti umani a carico degli uiguri nello Xinjiang.

Negli ultimi giorni, il campo di battaglia ideologico si è addirittura spostato sul fronte commerciale con la stampa e i social media cinesi che hanno ampiamente chiesto di boicottare H&M, Nike e Adidas. Accomuna le tre aziende la rinuncia all'utilizzo del cotone dello Xinjiang, regione su cui gravano pesanti sospetti di lavoro forzato.

Si badi bene a non accarezzare le squame del drago cinese in senso inverso per evitare di esporsi al ritorno di fiamma della potenza cinese.

Nel momento in cui rafforza la sua posizione sovranista in ambito politico e sociale, la Cina sta percorrendo la strada opposta sul fronte finanziario.

Mai i suoi mercati finanziari sono stati così aperti agli investitori stranieri mentre la sua moneta sta gradualmente diventando un riferimento globale per il commercio o la tesaurizzazione.



Che si tratti di azioni o di obbligazioni, la profondità e la gamma dei titoli cinesi quotati ha ormai poco da invidiare al mercato statunitense.

Sarebbe poco saggio, per gli investitori in cerca di diversificazione, escludere de facto un'esposizione a quest'area, il principale motore della crescita globale - sia nel 2020, anno di recessione globale, sia nel 2021, anno che sarà probabilmente all'insegna di una crescita euforica.

L'esposizione potrebbe essere diretta, investendo in titoli cinesi, o indiretta attraverso aziende occidentali che generano una parte significativa del fatturato in Cina.

Clément Inbona, gestore di La Financiere de l'Echiquier