Emirati Arabi Uniti: grandi opportunitÃ  per il Made in Italy

I contratti di agenzia sono estremamente rigidi e possono essere risolti solo con l'accordo di entrambe le parti, pertanto, il consiglio è di affidarsi sempre ad avvocati esperti già in fase di negoziazione dei rapporti di vendita o distribuzione.

Altre opportunità interessanti possono riguardare i settori delle tecnologie innovative, life science e pharma, le energie rinnovabili e il trattamento delle acque, cybersecurity e blockchain, vertical farm e idroponica.

Quanto agli investimenti diretti italiani negli EAU, invece, lo stock al 2019 ammontava a 10,039 mln di euro (fonte: Annuario Istat e Agenzia ICE).

Proprio quest'ultimo aspetto risulta particolarmente interessate per l'operatore italiano, dal momento che gli EAU si confermano un Paese estremamente business friendly ed attento alle esigenze degli investitori internazionali.



Nel 2020, gli EAU si sono collocati al 16° nell'Ease of doing business index della Banca Mondiale, la quale ha sottolineato come sia effettivamente possibile avviare un'attività d'impresa anche in un solo giorno lavorativo (grazie a procedure essenzialmente digitalizzate).

Grandi opportunità di business per le PMI italiane

Gli EAU offrono diverse opportunità per fare business a seconda delle necessità degli investitori esteri. La disciplina societaria (che pur presenta alcuni aspetti di criticità con riferimento a come deve essere strutturata una compagine societaria) non trova applicazione nelle cosiddette "free zone": si tratta di circa 55 diverse aree in cui è possibile stabilire il proprio business e godere di benefici di natura infrastrutturale, commerciale e fiscale. Molte zone franche sono focalizzate su un settore specifico e offrono alle aziende l'opportunità di entrare in contatto con esperti e manodopera qualificata. Le società costituite nelle free zone possono essere possedute al 100% dall'investitore straniero e non è richiesto il supporto di uno sponsor locale.



Questi temi, nonché le maggiori opportunità di natura commerciale per le PMI italiane, saranno oggetto di approfondimento nel corso della missione imprenditoriale organizzata dagli Studi EXP Legale e NUR International, in programma a Dubai dal 26 al 30 giugno 2021.

Per maggiori informazioni, si prega di visitare il seguente link.

Avv. Stefano Rossi, Senior Associate EXP Legal