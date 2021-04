Welfare: cosa chiedono i dipendenti in tempo di pandemia?

"Flessibilità, libertà di scelta, semplicità di utilizzo e velocità di fruizione sono elementi chiave nell'erogazione dei nostri servizi e la tecnologia è parte integrante di questa visione", ha spiegato Florent Lambert, CEO di Sodexo Benefits & Rewards Services per il mercato italiano (nella foto). "I nostri buoni digitali come Pass Shopping sono infatti una risposta immediata per l'erogazione di servizi di welfare di aziende grandi e piccole, senza dimenticare la soddisfazione e la libertà di scelta dei dipendenti nelle occasioni e modalità di utilizzo".

Chiudono la top 10 dell'indagine sui benefit più desiderati la richiesta di assistenza medica privata (21%), la sovvenzione per i trasporti pubblici, i benefit per la salute psico-fisica, i programmi di formazione e i benefit a lungo termine (tutti al 20%); a seguire l'auto aziendale (13%), i servizi per i bambini (11%) e la carta di credito aziendale (10%).



L'importanza di puntare sui flexible benefit, intesi come prodotti che migliorano la propria qualità di vita, può risultare utile anche per evitare la fuga di talenti: da una recente ricerca di Eagle Hill Consulting pubblicata da Human Resource Executive è infatti emerso come il 58% dei dipendenti stia lavorando in condizioni di burnout e che addirittura uno su 4 stia pianificando di lasciare l'azienda.

Da registrare anche le variazioni nelle preferenze dei benefit tra le rilevazioni estive e quelle legate al post ondata autunnale: i premi a breve termine hanno mantenuto il primo gradino del podio ma al contempo hanno perso 3 punti percentuali, mentre la possibilità di lavorare da casa ha perso addirittura il 4% dei consensi, passando dal secondo al quarto posto della top 10, calo che ha coinvolto anche i benefit legati alla salute e al benessere che, perdendo 3 punti percentuali, sono passati dalla quarta all'ottava posizione della classifica. In crescita invece i buoni pasto (+2%), i percorsi di formazione (+2%) e la carta di credito aziendale (+2%).

La top 10 dei benefit più richiesti dai lavoratori in tempo di pandemia

1) Premi immediati (34%);



2) Food & Beverage (24%);

3) Benefit finanziari/Possibilità di continuare a lavorare in regime di "smartworking" (23%);

4) Voucher per il pranzo (22%);

5) Richiesta di assistenza medico-privata (21%);

6) Sovvenzione trasporti pubblici/Benefit salute psico-fisica/Programmi di formazione (20%);

7) Benefit a lungo termine (20%);

8) Auto aziendale (13%);

9) Servizi per i bambini (11%);

10) Carta di credito aziendale (10%).