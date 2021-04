Ripresa post-pandemia: imprese italiane positive sul futuro

"L'emergenza pandemica, pur tra mille difficoltà, ha rappresentato un forte propulsore di innovazione, organizzazione e evoluzione per le aziende italiane, introducendo nuovi modi di pensare, trasformando i processi di business e l'organizzazione del lavoro, cambiando l'approccio commerciale e impattando anche i modelli produttivi, dando ad esempio vita a nuove filiere o a riconversioni di intere linee produttive per far fronte all'emergenza. La digitalizzazione ha giocato un ruolo chiave in questo radicale cambiamento e continuerà ad essere un asset fondamentale anche nel mondo post-pandemia, come evidenziato anche dai risultati della survey, che la considerano tra le maggiori forze propulsive per la ripartenza. Proprio per questo, Duff & Phelps ha intrapreso un importante processo di evoluzione verso una digital company, per diventare un business partner in grado di rispondere adeguatamente ai nuovi bisogni dei clienti", commenta Enrico Rovere, Managing Director della practice Valuation Advisory di Duff & Phelps.

Il ruolo della digitalizzazione

L'indagine ha inoltre sottolineato che, per il 42,6% del campione, il maggior aiuto alle imprese nella fase di ripartenza debba arrivare da un Governo credibile e forte, ma un ruolo centrale deve essere svolto anche dai business partner (37,4%) in modo da creare un ecosistema virtuoso che comprenda altre aziende, società di consulenza, associazioni di categoria, istituzioni finanziarie e agenzie governative, lavorando insieme verso obiettivi comuni.



Una funzione chiave sarà svolta anche dai giovani talenti (per il 13,9% degli intervistati), soprattutto grazie alla loro familiarità con gli strumenti digitali e il loro utilizzo e alla loro capacità di adeguarsi con grande flessibilità ai nuovi scenari evolutivi e a nuovi schemi di lavoro.

La digitalizzazione è infatti indicata quale fattore prioritario su cui puntare per la ripartenza (20,9% del campione), seguito dal potenziamento delle filiere italiane, per mantenere il know how, l'innovazione e la proprietà intellettuale all'interno nel nostro Paese (13,9%).

Altri elementi importanti risultano essere la flessibilità organizzativa e la capacità di riconvertire e adeguare la produzione, indicato dal 13% degli intervistati, e, con la stessa percentuale, anche la formazione e la valorizzazione dei talenti presenti all'interno delle organizzazioni. Per l'11,3% del campione, inoltre, per una piena ripartenza si deve puntare sugli investimenti in ricerca & sviluppo e su operazioni di fusione e aggregazione.



Infine, se più di 2 intervistati su 3 non ritengono di avere necessità di operazioni di finanza straordinaria per sostenere lo sviluppo dell'azienda nel prossimo futuro, il 28,7% è disponibile a valutare una fusione con un altro player del settore o l'entrata nella compagine azionaria di un fondo o di un nuovo investitore di minoranza.

"La spinta verso una sempre maggiore digitalizzazione permette di facilitare anche i rapporti con il Governo, indicato come il principale partner per una ripresa efficace, rendendo l'apparato più snello, veloce, sicuro e con meno vincoli burocratici, e la comunicazione e collaborazione pubblico-privato più agevole e immediata. Consente inoltre di rendere gli investimenti più veloci e facili e di essere più pronti nel rispondere alle esigenze dei clienti negli spostamenti e nei pagamenti", continua Rovere.

"La survey mette in evidenza anche la grande rilevanza della globalità degli asset intangibili presenti nelle aziende come spinta per la ripartenza: oltre agli investimenti in nuove tecnologie e la valorizzazione di marchi e brevetti, è quindi fondamentale coltivare i giovani talenti e sviluppare risorse di qualità, con alle spalle una solida formazione scolastica, e anche trattenerli, per diffondere l'uso degli strumenti digitali e aumentare la flessibilità delle imprese e, di conseguenza, la loro capacità di adattarsi alle richieste di un mercato in continua evoluzione. Rivestiranno un ruolo centrale anche gli investimenti in R&S e la valutazione di operazioni di M&A, con l'obiettivo di fare sistema, aumentando la dimensione, la diversificazione e la spinta all'internazionalizzazione, per diventare più solidi e accedere a nuovi mercati e nuove linee di credito, trovando nuovi spunti e prodotti sul mercato", conclude Rovere.