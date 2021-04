PMI e vendite online: le 10 sfide da affrontare

Mirella Bengio (PayPlug): sarà necessario puntare sulla customer experience, creando una connessione tra canali fisici e digitali, offrendo servizi che soddisfino le aspettative e adottando un approccio più flessibile, responsabile e che guardi al locale

Nel 2020, a causa delle restrizioni e delle chiusure imposte dell'emergenza sanitaria, i consumatori si sono rivolti sempre di più al digitale e le piccole e medie imprese hanno dovuto adeguarsi alle nuove richieste, affiancando ai punti vendita fisici quelli online, alle vetrine le pagine e i profili social.

oprattutto, grazie alla maggiore flessibilità e praticità, molti trend 2020 si sono consolidati trasformando radicalmente le abitudini di acquisto dei consumatori e dando vita a una rivoluzione che continuerà anche nel 2021.

"A causa della pandemia, molte aziende sono dovute correre ai ripari dotandosi di una presenza eCommerce per mantenersi in attività e per continuare a rimanere in contatto con i propri clienti, mentre le realtà già presenti online hanno potuto capitalizzare gli investimenti del passato e, in diversi settori, han visto una crescita esponenziale delle vendite", spiega Mirella Bengio, Head of Partnerships Italia di PayPlug, soluzione di pagamento online per l'eCommerce concepita per le PMI.